Джон Госселін розповів про те, як йому вдалося скинути 20 кілограмів

Зірка реаліті-шоу "Джон і Кейт плюс 8" Джон Госселін. Фото: instagram.com/jongosselin1/

Колишня зірка американського реаліті-шоу "Джон і Кейт плюс 8" Джон Госселін продемонстрував своє нове тіло без сорочки. Чоловік схуд на понад 20 кілограмів.

Про це він розповів в інтерв'ю Fox News.

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На початку свого шляху чоловік приймав препарат для схуднення "Семаглютид", генеричну форму препарату для діабетиків "Оземпік".

Він також змінив свої харчові звички та розпочав тренуватися в спортзалі. Втім, його препарат зник з продажу та кілограми почали повертатися назад.

"Я знову набрав вагу, тому що подорожував та не готував їжу. Я харчувався поза домом, і я просто не хотів покладатися на цей препарат. Найважче при схудненні — це утримати втрачену вагу", — поділився чоловік.

Згодом Джон почав частіше відвідувати спортзал, приблизно 3-4 рази на тиждень, та пройшов курс масажу.

Завдяки дисципліні чоловіку вдалося скинути понад 20 кг. Він зізнався, що такі зміни позитивно вплинули на його життя.

Схуднення Джона Госселіна. Фото: instagram.com/jongosselin1/

Госселін здобув популярність майже 15 років тому як одна з зірок програми TLC "Джон і Кейт плюс 8", яка була присвячена його унікальній великій родині.

Нагадаємо, скандальна реперка відрагувала на хейт у соціальній мережі. А також ми розповідали, як схуднення вплинуло на кар'єру зірки фільму "Титанік".