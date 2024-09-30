Джон Госселін розповів про те, як йому вдалося скинути 20 кілограмів

Зірка реаліті-шоу поділився, як йому вдалося "злізти" з препарату для схуднення
Колишня зірка американського реаліті-шоу "Джон і Кейт плюс 8" Джон Госселін продемонстрував своє нове тіло без сорочки. Чоловік схуд на понад 20 кілограмів.
Про це він розповів в інтерв'ю Fox News.
Секрет схуднення Джона Госселіна
На початку свого шляху чоловік приймав препарат для схуднення "Семаглютид", генеричну форму препарату для діабетиків "Оземпік".
Він також змінив свої харчові звички та розпочав тренуватися в спортзалі. Втім, його препарат зник з продажу та кілограми почали повертатися назад.
"Я знову набрав вагу, тому що подорожував та не готував їжу. Я харчувався поза домом, і я просто не хотів покладатися на цей препарат. Найважче при схудненні — це утримати втрачену вагу", — поділився чоловік.
Згодом Джон почав частіше відвідувати спортзал, приблизно 3-4 рази на тиждень, та пройшов курс масажу.
Завдяки дисципліні чоловіку вдалося скинути понад 20 кг. Він зізнався, що такі зміни позитивно вплинули на його життя.
Госселін здобув популярність майже 15 років тому як одна з зірок програми TLC "Джон і Кейт плюс 8", яка була присвячена його унікальній великій родині.
Нагадаємо, скандальна реперка відрагувала на хейт у соціальній мережі. А також ми розповідали, як схуднення вплинуло на кар'єру зірки фільму "Титанік".
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