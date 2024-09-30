Джон Госселин рассказал о том, как ему удалось сбросить 20 килограммов

Звезда реалити-шоу "Джон и Кейт плюс 8" Джон Госселин. Фото: instagram.com/jongosselin1/

Бывшая звезда американского реалити-шоу "Джон и Кейт плюс 8" Джон Госселин продемонстрировал свое новое тело без рубашки. Мужчина похудел на более чем 20 килограммов.

Об этом он рассказал в интервью Fox News.

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В начале своего пути мужчина принимал препарат для похудения "Семаглютид", генерическую форму препарата для диабетиков Оземпик.

Он также сменил свои пищевые привычки и начал тренироваться в спортзале. Впрочем, его препарат исчез с продаж и килограммы начали возвращаться назад.

"Я снова набрал вес, потому что путешествовал и не готовил еду. Я питался вне дома, и я просто не хотел полагаться на этот препарат. Тяжелее всего при похудении — это удержать потерянный вес", — поделился мужчина.

Впоследствии Джон стал чаще посещать спортзал, примерно 3-4 раза в неделю и прошел курс массажа.

Благодаря дисциплине мужчине удалось сбросить более 20 кг. Он признался, что подобные изменения положительно повлияли на его жизнь.

Похудение Джона Госселина. Фото: instagram.com/jongosselin1/

Госселин стал известным почти 15 лет назад как одна из звезд программы TLC "Джон и Кейт плюс 8", которая была посвящена его уникальной большой семье.

Напомним, скандальная рэперша отрагивала на хейт в социальной сети. А также мы рассказывали, как похудение повлияло на карьеру звезды фильма "Титаник".