Джон Госселин рассказал о том, как ему удалось сбросить 20 килограммов

Звезда реалити-шоу поделилась, как ей удалось "слезть" с препарата для похудения
Бывшая звезда американского реалити-шоу "Джон и Кейт плюс 8" Джон Госселин продемонстрировал свое новое тело без рубашки. Мужчина похудел на более чем 20 килограммов.
Об этом он рассказал в интервью Fox News.
Секрет похудения Джона Госселина
В начале своего пути мужчина принимал препарат для похудения "Семаглютид", генерическую форму препарата для диабетиков Оземпик.
Он также сменил свои пищевые привычки и начал тренироваться в спортзале. Впрочем, его препарат исчез с продаж и килограммы начали возвращаться назад.
"Я снова набрал вес, потому что путешествовал и не готовил еду. Я питался вне дома, и я просто не хотел полагаться на этот препарат. Тяжелее всего при похудении — это удержать потерянный вес", — поделился мужчина.
Впоследствии Джон стал чаще посещать спортзал, примерно 3-4 раза в неделю и прошел курс массажа.
Благодаря дисциплине мужчине удалось сбросить более 20 кг. Он признался, что подобные изменения положительно повлияли на его жизнь.
Госселин стал известным почти 15 лет назад как одна из звезд программы TLC "Джон и Кейт плюс 8", которая была посвящена его уникальной большой семье.
Напомним, скандальная рэперша отрагивала на хейт в социальной сети. А также мы рассказывали, как похудение повлияло на карьеру звезды фильма "Титаник".
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