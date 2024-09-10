Новий сезон "Ліги сміху" — хто став тренером

Епізод шоу "Ліга Сміху". Фото: instagram.com/ligasmihu_official/

У новому благодійному спецсезоні шоу "Ліга Сміху. Волонтерський десант 4" зміняться тренери. Одним із них стане актор студії "Квартал 95" Юрій Великий.

Про це йдеться на офіційній сторінці "Ліги сміху" в Instagram.

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Юрій Великий став новим тренером "Ліги Сміху" сезону "Волонтерський десант 4".

"Всім привіт, я Юрій Великий і я новий тренер "Ліги Сміху" сезону "Волонтерський десант 4"", — звернувся зірка "Кварталу" до шанувальників.

Зйомки нового сезону шоу розпочнеться найближчим часом.

Нагадаємо, студія "Квартал 95" висміяла окупантів в Курській області, які вирішили окопатись поруч з цвинтарем. Також мережа вибухнула від номера про правителя Білорусі Олександра Лукашенка — гумористи назвали його "бульбазавром".