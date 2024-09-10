Новий сезон "Ліги сміху" — хто став тренером

Эпизод шоу "Лига Смеха". Фото: instagram.com/ligasmihu_official/

В новом благотворительном спецсезоне шоу " Лига Смеха. Волонтерский десант 4 " сменятся тренеры. Одним из них станет актер студии "Квартал 95" Юрий Великий.

Об этом говорится на официальной странице "Лиги смеха" в Instagram .

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Юрий Большой стал новым тренером "Лиги Смеха" сезона "Волонтерский десант 4".

"Всем привет, я Юрий Великий и я новый тренер "Лиги Смеха" сезона "Волонтерский десант 4"", — обратился звезда "Квартала" к поклонникам.

Съемки нового сезона шоу начнутся в ближайшее время.

Напомним, студия "Квартал 95" высмеяла кафиров в Курской области, которые решили окопаться рядом с кладбищем. Также сеть взорвалась от номера о правителе Беларуси Александре Лукашенко - юмористы назвали его "бульбазавром".