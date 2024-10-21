Юрій Великий потролив солдатів Кім Чен Ина та росіян

Актор Юрій Великий у новій пародії. Фото: скриншот YouTube

Зірка "Кварталу 95" Юрій Великий повеселив українців черговою пародією. Актор показав, як російський прапорщик займається підготовкою новобранців із КНДР.

Відео він опублікував на YouTube.

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Актор показав, як російський прапорщик звертається до солдатів КНДР та розповідає про деталі їх військової підготовки.

"Наша мужня російська армія надала вам велику честь піти помирати замість неї. За це ви повинні сказати дякую лідеру нашої країни, який для цього цілував у д*упу лідера вашої країни. Сьогодні у вас починається курс молодого м'ясця", — посміявся Великий.

"Прапорщик" додав, що усім солдатам із КНДР видадуть нові паспорти бурятів, які "помилково вивчили замість російської, північнокорейську мову".

Нагадаємо, Олена Кравець відповіла, чи сумує за минулим у "Кварталі 95". А також ми розповідали, де ховається зірковий сценарист "Кварталу 95" Валерій Жидков.