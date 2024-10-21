Юрий Великий потролил солдат Ким Чен Ина и россиян

Актер Юрий Великий в новой пародии. Фото: скриншот YouTube

Звезда "Квартала 95" Юрий Великий порадовал украинцев очередной пародией. Актер показал, как российский прапорщик занимается подготовкой новобранцев из КНДР.

Видео он опубликовал на YouTube.

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Актер показал, как российский прапорщик обращается к солдатам КНДР и рассказывает о деталях их военной подготовки.

"Наша мужественная российская армия оказала вам большую честь пойти умирать вместо нее. За это вы должны сказать спасибо лидеру нашей страны, который для этого целовал в д*упу лидера вашей страны. Сегодня у вас начинается курс молодого мяса", — посмеялся Великий.

"Прапорщик" добавил, что всем солдатам из КНДР выдадут новые паспорта бурятов, которые "ошибочно выучили вместо русского, северокорейский язык".

Напомним, Елена Кравец ответила, скучает ли по прошлому в "Квартале 95". А также мы рассказывали, где скрывается звездный сценарист "Квартала 95" Валерий Жидков.