Юрий Великий потролил солдат Ким Чен Ина и россиян

Звезда "Квартала 95" показал, как российский прапорщик "муштрует" солдат из КНДР
Звезда "Квартала 95" Юрий Великий порадовал украинцев очередной пародией. Актер показал, как российский прапорщик занимается подготовкой новобранцев из КНДР.
Видео он опубликовал на YouTube.
Юрий Великий о "курсе молодого мясца"
Актер показал, как российский прапорщик обращается к солдатам КНДР и рассказывает о деталях их военной подготовки.
"Наша мужественная российская армия оказала вам большую честь пойти умирать вместо нее. За это вы должны сказать спасибо лидеру нашей страны, который для этого целовал в д*упу лидера вашей страны. Сегодня у вас начинается курс молодого мяса", — посмеялся Великий.
"Прапорщик" добавил, что всем солдатам из КНДР выдадут новые паспорта бурятов, которые "ошибочно выучили вместо русского, северокорейский язык".
Напомним, Елена Кравец ответила, скучает ли по прошлому в "Квартале 95". А также мы рассказывали, где скрывается звездный сценарист "Квартала 95" Валерий Жидков.
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