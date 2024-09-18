Гері Олдмен хоче зніматися в серіалі про Гаррі Поттера

Британський актор Гері Олдмен. Фото: Instagram/sirius_black.official

Напередодні стрімінгова компанія HBO оголосила про старт відкритого кастингу на ролі в новому серіалі про Гаррі Поттера. Це прокоментував британський актор Гері Олдмен, який зіграв в оригінальних фільмах Сіріуса Блека.

Про це повідомляє видання IndieWire.

Читайте також:

Гері Олдмен про серіал про Гаррі Поттера

В редакції видання поцікавилися, чи не хотів би в майбутньому рімейку 66-річний актор повернутися до ролі Сіріуса Блека. За сюжетом, це хрещений батько Гаррі Поттера. Втім, Гері зазначив, він би із задоволенням зіграв би іншу роль.

"До мене поки що ніхто не звертався. Але я обожнюю Сіріуса. Його було замало. З'явився — і зник. Впевнений на 100%, вони захочуть зібрати новий акторський склад. Може, за кілька років я і на роль Дамблдора згоджуся", — зізнався Олдмен.

Зараз студія Warner Bros. та HBO шукають акторів на головні ролі у новому серіалі за книгами британської письменниці Джоан Роулінг. Компанії оголосили всесвітній кастинг. Початок зйомок запланований на 2025 рік. Реліз же відбудеться наприкінці 2026-го, або ж на початку 2027 року.

Щодо Олдмена, то в нього зараз головна роль в детективному серіалі "Повільні коні". Він розповідає про співробітників британської контррозвідки. На платформі Apple+ виходить вже четвертий сезон, йде робота над п’ятим.

Нагадаємо, раніше ми писали, чи зніматимуть далі серіал "Емілі в Парижі" від Netflix. Також ми розповідали, що названо найкращі серіали року за версією "Еммі-2024".