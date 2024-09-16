"Емілі в Парижі" від Netflix продовжили на п'ятий сезон

Британська акторка Лілі Коллінз. Фото: Instagram/lilyjcollins

Напередодні вийшла друга частина четвертого сезону популярного серіалу "Емілі в Парижі" від стримінгової платформи Netflix. Тепер же стало відомо, чи продовжуватимуть творці шоу працювати над ним.

Відповідне відео з’явилось в соцмережах Netflix.

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П’ятий сезон серіалу "Емілі в Парижі"

Стримінгова компанія Netflix вирішила продовжити серіал "Емілі в Парижі" на п'ятий сезон. За словами автора шоу Даррена Стара, творці проєкту в захваті від відгуків щодо четвертого сезону.

В мережі з’явилось відео, на якому виконавиця головної ролі, 35-річна британська акторка Лілі Коллінз, п’є каву з фірмового горнятка. На тлі ж можна побачити столицю Італії Рим.

Увага, далі будуть спойлери!!! У четвертому сезоні в Емілі почався роман з італійцем Марчелло. Вона переїхала до Риму, щоб відкрити офіс Agence Grateau. Автор шоу наголосив, що назва серіалу через це не зміниться. Бо подібний сюжет не означає, що героїня не буде відвідувати Париж.

Зазначимо, що четвертий сезон "Емілі в Парижі" займав провідні позиції в рейтингу Netflix після прем'єри в серпні. Так, наприклад, лише за перші чотири дні серіал набрав 19,9 млн переглядів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у четвертому сезоні "Емілі в Парижі" засвітилися капелюшки від українського дизайнера Руслана Багінського. Також ми писали, що названо найкращі серіали року за версією премії "Еммі-2024".