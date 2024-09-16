"Эмили в Париже" от Netflix продлили на пятый сезон

Британская актриса Лили Коллинз. Фото: Instagram/lilyjcollins

Накануне вышла вторая часть четвертого сезона популярного сериала "Эмили в Париже" от стриминговой платформы Netflix. Теперь же стало известно, будут ли создатели шоу продолжать работать над ним.

Соответствующее видео появилось в соцсетях Netflix.

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Пятый сезон сериала "Эмили в Париже"

Стриминговая компания Netflix решила продлить сериал "Эмили в Париже" на пятый сезон. По словам автора шоу Даррена Стара создатели проекта в восторге от отзывов по поводу четвертого сезона.

В сети появилось видео, на котором исполнительница главной роли, 35-летняя британская актриса Лили Коллинз, пьет кофе из фирменной чашки. На фоне же можно увидеть столицу Италии, Рим.

Внимание, дальше будут спойлеры!!! В четвертом сезоне у Эмили начался роман с итальянцем Марчелло. Она переехала в Рим, чтобы открыть офис Agence Grateau. Автор шоу подчеркнул, что название сериала из-за этого не изменится. Так как подобный сюжет не означает, что героиня не будет посещать Париж.

Отметим, что четвертый сезон "Эмили в Париже" занимал лидирующие позиции в рейтинге Netflix после премьеры в августе. Так, например, лишь за первые четыре дня сериал набрал 19,9 млн просмотров.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в четвертом сезоне "Эмили в Париже" засветились шляпки от украинского дизайнера Руслана Багинского. Также мы писали, что названы лучшие сериалы года по версии премии "Эмми-2024".