Головні герої "Емілі в Парижі" носять капелюшки Руслана Багінського — фото

У четвертому сезоні "Емілі в Парижі" засвітилися капелюшки від Руслана Багінського
16 серпня 2024 08:00
Серіал "Емілі в Парижі". Фото: скриншот
У четвертому сезоні "Емілі в Парижі" засвітився український бренд. Головні герої приміряли капелюшки від Руслана Багінського.
Про це повідомив дизайнер в Instagram.
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Головні герої "Емілі в Парижі" носять капелюшки Руслана Багінського
Головні герої Емілі та Мінді з'явились у капелюхах від українського дизайнера Руслана Багінського. Стилісти обрали для американки картатий кеппі, а для співачки — бірюзовий атласний кеппі та рожевий бакет.
"А ви щасливі бути в Парижі? Ой! Шукайте Руслана Багінського у новому сезоні "Емілі в Парижі", — написав дизайнер.
Нагадаємо, ми розповідали всі найцікавіші подробиці нового сезону "Емілі в Парижі". Також Ешлі Парк вдягнула сукню від українського бренду на прем'єру.
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