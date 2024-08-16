Головні герої "Емілі в Парижі" носять капелюшки Руслана Багінського — фото

Серіал "Емілі в Парижі". Фото: скриншот

У четвертому сезоні "Емілі в Парижі" засвітився український бренд. Головні герої приміряли капелюшки від Руслана Багінського.

Про це повідомив дизайнер в Instagram.

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Головні герої "Емілі в Парижі" носять капелюшки Руслана Багінського

Головні герої Емілі та Мінді з'явились у капелюхах від українського дизайнера Руслана Багінського. Стилісти обрали для американки картатий кеппі, а для співачки — бірюзовий атласний кеппі та рожевий бакет.

"А ви щасливі бути в Парижі? Ой! Шукайте Руслана Багінського у новому сезоні "Емілі в Парижі", — написав дизайнер.

Мінді в кеппі від Руслана Багінського. Фото: скриншот

Мінді в капелюшку від Руслана Багінського. Фото: скриншот

Емілі в капелюшку від Руслана Багінського. Фото: скриншот

Нагадаємо, ми розповідали всі найцікавіші подробиці нового сезону "Емілі в Парижі". Також Ешлі Парк вдягнула сукню від українського бренду на прем'єру.