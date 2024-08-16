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У четвертому сезоні "Емілі в Парижі" засвітилися капелюшки від Руслана Багінського

16 серпня 2024 08:00
Антоніна Завадська - Редактор
Головні герої "Емілі в Парижі" носять капелюшки Руслана Багінського — фото
Серіал "Емілі в Парижі". Фото: скриншот
Антоніна Завадська - Редактор

У четвертому сезоні "Емілі в Парижі" засвітився український бренд. Головні герої приміряли капелюшки від Руслана Багінського. 

Про це повідомив дизайнер в Instagram. 

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Головні герої "Емілі в Парижі" носять капелюшки Руслана Багінського

Головні герої Емілі та Мінді з'явились у капелюхах від українського дизайнера Руслана Багінського. Стилісти обрали для американки картатий кеппі, а для співачки — бірюзовий атласний кеппі та рожевий бакет.

"А ви щасливі бути в Парижі? Ой! Шукайте Руслана Багінського у новому сезоні "Емілі в Парижі", — написав дизайнер.

Мінді в кеппі від Руслана Багінського. Фото: скриншот
Мінді в кеппі від Руслана Багінського. Фото: скриншот
Мінді в капелюшку від Руслана Багінського. Фото: скриншот
Мінді в капелюшку від Руслана Багінського. Фото: скриншот
Емілі в капелюшку від Руслана Багінського. Фото: скриншот
Емілі в капелюшку від Руслана Багінського. Фото: скриншот

Нагадаємо, ми розповідали всі найцікавіші подробиці нового сезону "Емілі в Парижі". Також Ешлі Парк вдягнула сукню від українського бренду на прем'єру.

серіал Netflix мода Лілі Коллінз Руслан Багінський закордонні зірки "Емілі в Парижі"

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08:19 Новий військовий збір та податки — що чекає українців під час операцій з нерухомості

08:02 На Житомирщині судили чоловіка, який зламав ніс працівнику ТЦК — яке покарання отримав

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