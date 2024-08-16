Главные герои "Эмили в Париже" носят шляпки Руслана Багинского.

Сериал "Эмили в Париже". Фото: скриншот

В четвертом сезоне "Эмили в Париже" засветился украинский бренд. Главные герои примеряли шляпки от Руслана Багинского.

Об этом сообщил дизайнер в Instagram.

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Главные герои "Эмили в Париже" носят шляпки от Руслана Багинского

Главные герои Эмили и Минди появились в шляпах украинского дизайнера Руслана Багинского. Стилисты выбрали для американки клетчатый кепи, а для певицы — бирюзовый атласный кепи и розовый бакет.

"А вы счастливы быть в Париже? Ой! Ищите Руслана Багинского в новом сезоне "Эмили в Париже", — написал дизайнер.

Минди в кеппе от Руслана Багинского. Фото: скриншот

Минди в шляпке от Руслана Багинского. Фото: скриншот

Эмили в шляпке от Руслана Багинского. Фото: скриншот

Напомним, мы рассказывали все интересные подробности нового сезона "Эмили в Париже". Также Эшли Парк надела платье от украинского бренда на премьеру.