Актори"Емілі в Парижі" презентували другу частину сезону в Римі — відео

Американська акторка Лілі Коллінз. Фото: instagram/emilyinparis

Актори серіалу "Емілі в Парижі" з'явились на червоному хіднику в стильних образах. Вони презентували другу частину четвертого сезону. Символічно вибрали для цього Рим, адже саме в цьому місті відбуватимуться події на екрані.

Відео показали в Instagram.

Читайте також:

Каст "Емілі в Парижі" презентував другу частину сезону в Римі

Акторка Лілі Коллінз, яка грає головну героїню Емілі, вбралася у золоту сукню з не менш вражаючими прикрасами. Її вбрання бездоганно прикрасило фігуру. Натомість її колеги по серіалу надали перевагу темній колористиці. Майже всі були в чорному.

Друга частина четвертого сезону серіалу "Емілі в Парижі" вийде вже завтра, 12 вересня. За сюжетом герої мають відправитися на римські канікули, де познайомляться з місцевими та, можливо, остаточно вирішать — з ким буде Емілі.

Нові актори в серіалі "Емілі в Парижі". Фото: instagram/emilyinparis

Ешлі Парк на презентації "Емілі в Парижі" в Римі. Фото: instagram/emilyinparis

Лукас Браво на презентації "Емілі в Парижі" в Римі. Фото: instagram/emilyinparis

Нагадаємо, зірка "Емілі в Парижі" знялась в фотосесії з двічі молодшим за неї парубком. Також актори франшизи мріють зіграти з американською зіркою "Секс і місто" Кім Кетролл.