Актори"Емілі в Парижі" презентували другу частину сезону в Римі — відео

Лілі Коллінз вбралася в приголомшливе золото на презентацію "Емілі в Парижі"
Актори серіалу "Емілі в Парижі" з'явились на червоному хіднику в стильних образах. Вони презентували другу частину четвертого сезону. Символічно вибрали для цього Рим, адже саме в цьому місті відбуватимуться події на екрані.
Відео показали в Instagram.
Каст "Емілі в Парижі" презентував другу частину сезону в Римі
Акторка Лілі Коллінз, яка грає головну героїню Емілі, вбралася у золоту сукню з не менш вражаючими прикрасами. Її вбрання бездоганно прикрасило фігуру. Натомість її колеги по серіалу надали перевагу темній колористиці. Майже всі були в чорному.
Друга частина четвертого сезону серіалу "Емілі в Парижі" вийде вже завтра, 12 вересня. За сюжетом герої мають відправитися на римські канікули, де познайомляться з місцевими та, можливо, остаточно вирішать — з ким буде Емілі.
Нагадаємо, зірка "Емілі в Парижі" знялась в фотосесії з двічі молодшим за неї парубком. Також актори франшизи мріють зіграти з американською зіркою "Секс і місто" Кім Кетролл.
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