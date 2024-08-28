Сільві з "Емілі в Парижі" позувала з гарячим молодиком — фото

Акторка Філіппін Леруа-Больє. Фото: Numero

Французько-італійська акторка Філіппін Леруа-Больє знялась для Numero. Вона стала музою оголеного молодика.

Світлини викладав глянець.

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Сільві з "Емілі в Парижі" позувала з гарячим молодиком

Французько-італійська акторка Філіппін Леруа-Больє, яка зіграла засновницю рекламної агенції Сільві в серіалі "Емілі в Парижі", знялась для обкладинки Numero.

Вона позувала для молодого та оголеного чоловіка, як антична статуя. Стилісти вдягнули акторку в прозоро-металевий корсет та пікантну спідницю на головний кадр. Для інших обрали — романтичний піджак з квітами та білосніжну сукню. Натомість її партнер був здебільшого оголений.

Філіппін Леруа-Больє на обкладинці Numero. Фото: Numero

Філіппін Леруа-Больє з голим парубком для Numero. Фото: Numero

Філіппін Леруа-Больє для Numero. Фото: Numero

Філіппін Леруа-Больє позує з гарячим молодиком. Фото: Numero

Нагадаємо, показали постер другої частини четвертого сезону "Емілі в Парижі". Також у франшизу думають запросити зірку серіалу "Секс і місто" Кім Кетролл.