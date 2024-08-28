Звезда "Эмили в Париже" снялась в игривой фотосессии с голым молодым человеком
Французско-итальянская актриса Филиппин Леруа-Болье снялась для Numero. Она стала музой обнаженного новолуния.
Фотографии выкладывал глянец.
Сильви из "Эмили в Париже" позировала с горячим новолунием
Французско-итальянская актриса Филиппин Леруа-Болье, сыгравшая основательницу рекламного агентства Сильви в сериале "Эмили в Париже", снялась для обложки Numero.
Она позировала для молодого и обнаженного мужчины как античная статуя. Стилисты одели актрису в прозрачно-металлический корсет и пикантную юбку на главный кадр. Для других выбрали романтический пиджак с цветами и белое платье. В то же время ее партнер был в основном обнажен.
Напомним, показали постер второй части четвертого сезона "Эмили в Париже". Также во франшизу думают пригласить звезду сериала "Секс и город" Ким Кэтролл.
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