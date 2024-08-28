Сильви из "Эмили в Париже" позировала с горячим новолунием.

Актриса Филиппин Леруа-Болье. Фото: Numero

Французско-итальянская актриса Филиппин Леруа-Болье снялась для Numero. Она стала музой обнаженного новолуния.

Фотографии выкладывал глянец.

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Французско-итальянская актриса Филиппин Леруа-Болье, сыгравшая основательницу рекламного агентства Сильви в сериале "Эмили в Париже", снялась для обложки Numero.

Она позировала для молодого и обнаженного мужчины как античная статуя. Стилисты одели актрису в прозрачно-металлический корсет и пикантную юбку на главный кадр. Для других выбрали романтический пиджак с цветами и белое платье. В то же время ее партнер был в основном обнажен.

Филиппин Леруа-Болье на обложке Numero. Фото: Numero

Филиппин Леруа-Болье с голым молодым человеком для Numero. Фото: Numero

Филиппины Леруа-Болье для Numero. Фото: Numero

Филиппин Леруа-Болье позирует с горячим новолунием. Фото: Numero

Напомним, показали постер второй части четвертого сезона "Эмили в Париже". Также во франшизу думают пригласить звезду сериала "Секс и город" Ким Кэтролл.