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У мережі показали чарівний постер нового сезону "Емілі в Парижі"

27 серпня 2024 10:30
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
У мережі показали чарівний постер нового сезону "Емілі в Парижі"
Акторка Лілі Коллінз. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Лілі Коллінз випустила абсолютно новий постер четвертого сезону "Емілі в Парижі". На постері зображена Лілі в образі Емілі, яка йде Іспанськими сходами в Римі.

Фото запостили на офіційній сторінці серіалу в соціальній мережі.

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Коллінз позувала в гламурній червоній сукні в довгих темно-червоних рукавичках. Образи у новому сезоні були натхненний старим голлівудським гламуром. Раніше Емілі сказала, що француженки бояться експериментувати з модою, тому що вони "бояться бути немодними".

 

Акторка Лілі Колінз в образі Емілі в Парижі. Фото: instagram.com/emilyinparis/
Акторка Лілі Колінз в образі Емілі в Парижі. Фото: instagram.com/emilyinparis/

 

"Немає такого місця, як Рим...", — підписала допис Лілі.

Знімок натякає на те, що нова частина серіалу відсилає до фільму Одрі Хепберн.

"Давайте подивимося, що станеться, коли Емілі візьме невелику римську відпустку...", — написала номінантка "Еммі".

"Мені сподобалася перша частина, не можу дочекатися другої!".

"Одяг шикарний! З нетерпінням чекаю закінчення сезону", — написали фанати.

Акторка Лілі Коллінз раніше знялась у розкішній фотосесії. Коллінз стала героїнею випуску Harper’s Bazaar Thailand за серпень 2024 року. Красуня позувала у колекції з 87 предметів прикрас Cartier "Nature Sauvage" — серед яких намиста, брошки, сережки, каблучки та інші вражаючі коштовності, що передають образи звірів і птахів всесвіту.

Чільне місце в колекції Cartier Nature Sauvage займає знаменита пантера. Жаклін Карачі, директор із створення високих ювелірних виробів Cartier, пояснила у Відні, що натхнення від природи чи тваринного світу ніколи не буває надто буквальним. Основна увага завжди приділяється позачасовому та сучасному дизайну, який також унікальний для Cartier.

Нагадаємо, олімпійська спортсменка уявила себе в образі "Емілі в Парижі".

Лілі Коллінз закордонні зірки зірки "Емілі в Парижі"

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