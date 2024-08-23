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Зірка Олімпіади уявила себе головною героїнею серіалу "Емілі в Парижі"

23 серпня 2024 08:14
Антоніна Завадська - Редактор
Сімона Байлз запрем'єрила авторське шоу на Netflix в стилі "Емілі в Парижі" — відео
Американська гімнастка Сімона Байлз. Фото: instagram/simonebiles
Антоніна Завадська - Редактор

Американська гімнастка Сімона Байлз, яка виборола чотири медалі на цьогорічній Олімпіаді, уявила себе героїнею франшизи "Емілі в Парижі". Спортсменка скуштувала круасан і анонсувала авторське шоу.

Відео виклала в Instagram. 

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Гімнастка Сімона Байлз запрем'єрила авторське шоу на Netflix

Американська гімнастка Сімона Байлз, яка стала справжньою зіркою Олімпіади в Парижі, анонсувала вихід нових серій власного шоу. 

Вона уявила себе головною героїнею франшизи "Емілі в Парижі" і знялась в рекламному ролику. У такий спосіб оголосила про офіційні дати прем’єри третьої та четвертої серії документального серіалу "Повернення Сімони Байлз".

"Відтоді, як я переїхала до Парижа, моє життя було хаотичним, драматичним і складним", — каже на відео Байлз у ролі Емілі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Нагадаємо, дизайнери розповіли історію створення вишуканої сукні на бал-маскарад з серіалу "Емілі в Парижі. Також Лілі Коллінз знялась у дуже коштовних прикрасах.

Франція Netflix фільм Париж Олімпіада-2024 Гімнастика "Емілі в Парижі" Симона Байлз

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