Сімона Байлз запрем'єрила авторське шоу на Netflix в стилі "Емілі в Парижі" — відео

Зірка Олімпіади уявила себе головною героїнею серіалу "Емілі в Парижі"
Американська гімнастка Сімона Байлз, яка виборола чотири медалі на цьогорічній Олімпіаді, уявила себе героїнею франшизи "Емілі в Парижі". Спортсменка скуштувала круасан і анонсувала авторське шоу.
Відео виклала в Instagram.
Гімнастка Сімона Байлз запрем'єрила авторське шоу на Netflix
Американська гімнастка Сімона Байлз, яка стала справжньою зіркою Олімпіади в Парижі, анонсувала вихід нових серій власного шоу.
Вона уявила себе головною героїнею франшизи "Емілі в Парижі" і знялась в рекламному ролику. У такий спосіб оголосила про офіційні дати прем’єри третьої та четвертої серії документального серіалу "Повернення Сімони Байлз".
"Відтоді, як я переїхала до Парижа, моє життя було хаотичним, драматичним і складним", — каже на відео Байлз у ролі Емілі.
Нагадаємо, дизайнери розповіли історію створення вишуканої сукні на бал-маскарад з серіалу "Емілі в Парижі. Також Лілі Коллінз знялась у дуже коштовних прикрасах.
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