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Зірка "Емілі у Парижі" приголомшила фотосесією у дорогих прикрасах та сукні з кристалів

21 серпня 2024 08:34
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Зірка "Емілі у Парижі" приголомшила фотосесією у дорогих прикрасах та сукні з кристалів
Акторка Лілі Коллінз. Фото: instagram.com/bazaarthailand/
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Акторка Лілі Коллінз, зірка серіалу "Емілі в Парижі", який повернувся на екрани вже четвертим сезоном на Netflix, знялась у розкішній фотосесії. Коллінз стала героїнею випуску Harper’s Bazaar Thailand за серпень 2024 року.

Фото з'явились у соціальній мережі видання.

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Коллінз знялась у колекції прикрас Cartier "Nature Sauvage". Акторка приміряла сукні від Ashi Studio та Giambattista Valli Paris, Jean Paul Gaultier, Nicolas Di Felice, Tamara Ralph та Zuhair Murad.

 

Акторка Лілі Коллінз
Акторка Лілі Коллінз. Фото: instagram.com/bazaarthailand/

 

Акторка Лілі Коллінз знялась у розкішній фотосесії
Акторка Лілі Коллінз знялась у розкішній фотосесії. Фото: instagram.com/bazaarthailand/

 

Зірка "Емілі у Парижі" приголомшила фотосесією у дорогих прикрасах та сукні з кристалів - фото 3
Акторка Лілі Коллінз знялась у кришталевій сукні. Фото: instagram.com/bazaarthailand/

 

Акторка Лілі Коллінз знялась у кришталевій сукні
Акторка Лілі Коллінз знялась у кришталевій сукні. Фото: instagram.com/bazaarthailand/

 

Акторка Лілі Коллінз
Акторка Лілі Коллінз. Фото: instagram.com/bazaarthailand/

 

Акторка Лілі Коллінз
Акторка Лілі Коллінз. Фото: instagram.com/bazaarthailand/

 

Акторка Лілі Коллінз
Акторка Лілі Коллінз. Фото: instagram.com/bazaarthailand/

 

Акторка Лілі Коллінз
Акторка Лілі Коллінз. Фото: instagram.com/bazaarthailand/

 

Акторка Лілі Коллінз
Акторка Лілі Коллінз. Фото: instagram.com/bazaarthailand/

 

Акторка Лілі Коллінз
Акторка Лілі Коллінз. Фото: instagram.com/bazaarthailand/

 

Акторка Лілі Коллінз
Акторка Лілі Коллінз. Фото: instagram.com/bazaarthailand/

 

Фотографом став Бенджамін Беккер, зачіску створила Джилліан Халоуска, макіяж від Aurélie Payen.

Колекція з 87 предметів прикрас Cartier "Nature Sauvage" — серед яких намиста, брошки, сережки, каблучки та інші вражаючі коштовності, що передають образи звірів і птахів всесвіту.

Чільне місце в колекції Cartier Nature Sauvage займає знаменита пантера. Жаклін Карачі, директор із створення високих ювелірних виробів Cartier, пояснила у Відні, що натхнення від природи чи тваринного світу ніколи не буває надто буквальним. Основна увага завжди приділяється позачасовому та сучасному дизайну, який також унікальний для Cartier.

Нагадаємо, колишня наречена Ді Капріо знялась у спокусливій фотосесії. А раніше ми писали, що Мадонна відсвяткувала день народження у відвертій фотосесії.

Лілі Коллінз закордонні зірки зірки "Емілі в Парижі"

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