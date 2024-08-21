Зірка "Емілі у Парижі" приголомшила фотосесією у дорогих прикрасах та сукні з кристалів

Акторка Лілі Коллінз. Фото: instagram.com/bazaarthailand/

Акторка Лілі Коллінз, зірка серіалу "Емілі в Парижі", який повернувся на екрани вже четвертим сезоном на Netflix, знялась у розкішній фотосесії. Коллінз стала героїнею випуску Harper’s Bazaar Thailand за серпень 2024 року.

Фото з'явились у соціальній мережі видання.

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Коллінз знялась у колекції прикрас Cartier "Nature Sauvage". Акторка приміряла сукні від Ashi Studio та Giambattista Valli Paris, Jean Paul Gaultier, Nicolas Di Felice, Tamara Ralph та Zuhair Murad.

Акторка Лілі Коллінз. Фото: instagram.com/bazaarthailand/

Акторка Лілі Коллінз знялась у розкішній фотосесії. Фото: instagram.com/bazaarthailand/

Акторка Лілі Коллінз знялась у кришталевій сукні. Фото: instagram.com/bazaarthailand/

Акторка Лілі Коллінз знялась у кришталевій сукні. Фото: instagram.com/bazaarthailand/

Акторка Лілі Коллінз. Фото: instagram.com/bazaarthailand/

Акторка Лілі Коллінз. Фото: instagram.com/bazaarthailand/

Акторка Лілі Коллінз. Фото: instagram.com/bazaarthailand/

Акторка Лілі Коллінз. Фото: instagram.com/bazaarthailand/

Акторка Лілі Коллінз. Фото: instagram.com/bazaarthailand/

Акторка Лілі Коллінз. Фото: instagram.com/bazaarthailand/

Акторка Лілі Коллінз. Фото: instagram.com/bazaarthailand/

Фотографом став Бенджамін Беккер, зачіску створила Джилліан Халоуска, макіяж від Aurélie Payen.

Колекція з 87 предметів прикрас Cartier "Nature Sauvage" — серед яких намиста, брошки, сережки, каблучки та інші вражаючі коштовності, що передають образи звірів і птахів всесвіту.

Чільне місце в колекції Cartier Nature Sauvage займає знаменита пантера. Жаклін Карачі, директор із створення високих ювелірних виробів Cartier, пояснила у Відні, що натхнення від природи чи тваринного світу ніколи не буває надто буквальним. Основна увага завжди приділяється позачасовому та сучасному дизайну, який також унікальний для Cartier.

Нагадаємо, колишня наречена Ді Капріо знялась у спокусливій фотосесії. А раніше ми писали, що Мадонна відсвяткувала день народження у відвертій фотосесії.