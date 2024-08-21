Звезда "Эмили в Париже" потрясла фотосессией в дорогих украшениях и платья из кристаллов

Актриса Лили Коллинз. Фото: instagram.com/bazaarthailand/

Актриса Лили Коллинз, звезда сериала "Эмили в Париже", вернувшегося на экраны уже четвертым сезоном на Netflix, снялась в роскошной фотосессии. Коллинз стала героиней выпуска Harper's Bazaar Thailand за август 2024 года.

Фото появились в социальной сети издания.

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Коллинз снялась в коллекции украшений Cartier "Nature Sauvage". Актриса примерила платья от Ashi Studio и Giambattista Valli Paris, Jean Paul Gaultier, Nicolas Di Felice, Tamara Ralph и Zuhair Murad.

Актриса Лили Коллинз. Фото: instagram.com/bazaarthailand/

Актриса Лили Коллинз снялась в роскошной фотосессии. Фото: instagram.com/bazaarthailand/

Актриса Лили Коллинз снялась в кристальном платье. Фото: instagram.com/bazaarthailand/

Актриса Лили Коллинз снялась в кристальном платье. Фото: instagram.com/bazaarthailand/

Актриса Лили Коллинз. Фото: instagram.com/bazaarthailand/

Актриса Лили Коллинз. Фото: instagram.com/bazaarthailand/

Актриса Лили Коллинз. Фото: instagram.com/bazaarthailand/

Актриса Лили Коллинз. Фото: instagram.com/bazaarthailand/

Актриса Лили Коллинз. Фото: instagram.com/bazaarthailand/

Актриса Лили Коллинз. Фото: instagram.com/bazaarthailand/

Актриса Лили Коллинз. Фото: instagram.com/bazaarthailand/

Фотографом стал Бенджамин Беккер, прическу создала Джиллиан Халоуска, макияж от Aurélie Payen.

Коллекция из 87 предметов украшений Cartier "Nature Sauvage" — среди которых ожерелья, броши, серьги, кольца и другие впечатляющие драгоценности, передающие образы зверей и птиц вселенной.

Ведущее место в коллекции Cartier Nature Sauvage занимает знаменитая пантера. Жаклин Карачи, директор по созданинию ювелирных изделий Cartier, объяснила в Вене, что вдохновение от природы или животного мира никогда не бывает слишком буквальным. Основное внимание всегда уделяется вневременному и современному дизайну, который также уникален в Cartier.

Напомним, бывшая невеста Ди Каприо снялась в соблазнительной фотосессии. А раньше мы писали, что Мадонна отметила день рождения откровенной фотосессией.