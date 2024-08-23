Симона Байлз пригласила авторское шоу на Netflix в стиле "Эмили в Париже" - видео

Американская гимнастка Симона Байлза. Фото: instagram/simonebiles

Американская гимнастка Симона Байлз, завоевавшая четыре медали на Олимпиаде этого года, вообразила себя героиней франшизы "Эмили в Париже". Спортсменка отведала круассан и анонсировала авторское шоу.

Видео выложила в Instagram.

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Американская гимнастка Симона Байлз, ставшая настоящей звездой Олимпиады в Париже, анонсировала выход новых серий собственного шоу.

Она представила себя главной героиней франшизы "Эмили в Париже" и снялась в рекламном ролике. Таким образом, объявила об официальных датах премьеры третьей и четвертой серии документального сериала "Возвращение Симоны Байлз".

"С тех пор, как я переехала в Париж, моя жизнь была хаотичной, драматичной и сложной", — говорит на видео Байлз в роли Эмили.

Напомним, дизайнеры рассказали историю создания изысканного платья на бал-маскарад из сериала "Эмили в Париже. Также Лили Коллинз снялась в драгоценных украшениях.