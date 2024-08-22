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Дизайнери розкрили таємницю створення культової сукні "Емілі в Парижі" та до чого тут Одрі Гепберн

22 серпня 2024 08:14
Антоніна Завадська - Редактор
Як створили сукню для балу-маскараду в "Емілі в Парижі" — фото
Акторка Лілі Коллінз в серіалі "Емілі в Парижі". Фото: instagram/lilyjcollins
Антоніна Завадська - Редактор

Найголовнішою стильною подією в четвертому сезоні серіалу "Емілі в Парижі" — став бал-маскарад. Образ головної героїні, яку зіграла акторка Лілі Коллінз, вразив модниць з усього світу. Дизайнери надихались ретро фільмами та естетикою Трумена Капоте. 

Акторка розповіла про це в Instagram. 

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Емілі прибуває на бал-маскарад в чорно-білому образі. На ній — смугастий гібрид комбінезона та сукні, а доповнюють образ накидка та крислатий величезний капелюх. Емілі немов сходить зі сторінок гламурних ретро-журналів. 

Ескіз сукні для "Емілі в Парижі". Фото: instagram/lilyjcollins
Ескіз сукні для "Емілі в Парижі". Фото: instagram/lilyjcollins

Дизайн образу створив креативний директор французького дому моди Nina Ricci Гарріс Рід. Натхнення шукав у  легендарному чорно-білому балі американського письменника Трумена Капоте.

Вечірка Трумена Капоте. Фото: instagram/trumansswans
Вечірка Трумена Капоте. Фото: instagram/trumansswans

Відомо, що Капоте спеціально організував масштабну вечірку у Нью-Йорку. Тоді, в 1966 році, він збирав матеріал для майбутнього роману і вирішив, що чорно-білий бал — найкраща ідея. Також запровадив правило — всі гості мають вдягнути маски, а скинути лише опівночі. Тоді вечірка стала сенсацією та найкращою подією року. 

Лілі Коллінз на зйомках. Фото: instagram/lilyjcollins
Лілі Коллінз на зйомках. Фото: instagram/lilyjcollins

Втім, це не єдине джерело, з якого "випив" дизайнер. Він також переглядав образ Елізи Дулітл з мюзиклу "Моя чарівна леді" у виконанні актриси Одрі Гепберн.

"Я знав, що нам потрібно внести драматизм за допомогою капелюха. Це було чудово, бо це було справді органічно. Я багато в чому порівняв себе з Емілі. Бути американцем-британцем у Парижі й постійно залишатись людиною, яка має великі мрії, і яка чинить по-своєму", — пояснив Рід.

Акторка Одрі Гепберн у мюзиклі "Моя чарівна леді"
Акторка Одрі Гепберн у мюзиклі "Моя чарівна леді". Фото: instagram/lilyjcollins

Обрати саме Гарріса Ріда вирішили разом акторка Коллінз та головна художниця по костюмах серіалу Марилін Фетуссі.

"Вони обидві дали мені завдання справити сильне враження, створити щось, що відчувалося б як щось знакове", – пояснив дизайнер.

Емілі на балу. Фото: instagram/lilyjcollins
Емілі на балу. Фото: instagram/lilyjcollins

Нагадаємо, зірка "Емілі в Парижі" позувала у сукні з кристалами та коштовних прикрасах. Також ми розповідали, які українські дизайнери працювали над образами героїв у серіалі.

серіал Netflix Лілі Коллінз актори Дизайн "Емілі в Парижі" сукня

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