Как создали платье для бала-маскарада в "Эмили в Париже"?

Актриса Лили Коллинз в сериале "Эмили в Париже". Фото: instagram/lilyjcollins

Самым главным стильным событием в четвертом сезоне сериала "Эмили в Париже" стал бал-маскарад. Образ главной героини, которую сыграла актриса Лили Коллинз, поразил модниц со всего мира. Дизайнеры вдохновлялись ретро фильмами и эстетикой Трумэна Капоте.

Актриса рассказала об этом в Instagram.

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Эмили прибывает на бал-маскарад в черно-белом образе. На ней — полосатый гибрид комбинезона и платья, а дополняют образ накидка и широкополая шляпа. Эмили словно сходит со страниц гламурных ретро-журналов.

Эскиз платье для "Эмили в Париже". Фото: instagram/lilyjcollins

Дизайн образа создал креативный директор французского дома моды Nina Ricci Гаррис Рид. Вдохновение искал в легендарном черно-белом балу американского писателя Трумэна Капоте.

Вечеринка Трумэна Капоте. Фото: instagram/trumansswans

Известно, что Капоте специально организовал масштабную вечеринку в Нью-Йорке. Тогда, в 1966 году, он собирал материал для будущего романа и решил, что черно-белый балл — лучшая идея. Также ввел правило, что все гости должны надеть маски, а сбросить только в полночь. Тогда вечеринка стала сенсацией и лучшим событием года.

Лилли Коллинз на съемках. Фото: instagram/lilyjcollins

Впрочем, это не единственный источник, из которого "выпил" дизайнер. Он также просматривал образ Элизы Дулитл из мюзикла "Моя очаровательная леди" в исполнении актрисы Одри Гепберн.

"Я знал, что нам нужно внести драматизм с помощью шляпы. Это было прекрасно, потому что это было действительно органично. Я во многом сравнил себя с Эмили. Быть американцем-британцем в Париже и постоянно оставаться человеком, имеющим большие мечты и который делает по-своему", — объяснил Рид.

Актриса Одри Гепберн в мюзикле "Моя волшебная леди". Фото: instagram/lilyjcollins

Выбрать именно Гарриса Рида решили вместе актрисса Коллинз и главная художница по костюмам сериала Марилин Фетусси.

"Они обе дали мне задачу произвести сильное впечатление, создать что-то, что чувствовалось бы как нечто знаковое", — объяснил дизайнер.

Эмили на балу. Фото: instagram/lilyjcollins

Напомним, звезда "Эмили в Париже" позировала в платье с кристаллами и драгоценных украшениях. Также мы говорили, какие украинские дизайнеры работали над образами героев в сериале.