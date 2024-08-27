В сети показали волшебный постер нового сезона "Эмили в Париже"

Актриса Лили Коллинз. Фото: Reuters

Лили Коллинз выпустила совершенно новый постер четвертого сезона "Эмили в Париже". На постере изображена Лили в образе Эмили, которая идет по Испанской лестнице в Риме.

Фото запостили на официальной странице сериала в социальной сети.

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Коллинз позировала в гламурном красном платье в длинных темно-красных перчатках. Образы в новом сезоне были вдохновлены старым голливудским гламуром. Ранее Эмили сказала, что француженки боятся экспериментировать с модой, потому что они "боятся быть немодными".

Актриса Лили Коллинз в образе Эмили в Париже. Фото: instagram.com/emilyinparis/

"Нет такого места, как Рим...", — подписала публикацию Лили.

Снимок намекает на то, что новая часть сериала отсылает к фильму Одри Хэпберн.

"Давайте посмотрим, что произойдет, когда Эмили возьмет небольшой римский отпуск...", — написала номинантка "Эмми".

"Мне понравилась первая часть, не могу дождаться второй!".

"Одежда шикарная! С нетерпением жду окончания сезона", — написали фанаты.

Актриса Лили Коллинз ранее снялась в роскошной фотосессии. Коллинз стала героиней выпуска Harper's Bazaar Thailand за август 2024 года. Красавица позировала в коллекции из 87 предметов украшений Cartier "Nature Sauvage" — среди которых ожерелья, броши, серьги, кольца и другие драгоценности, передающие образы зверей и птиц вселенной.

Ведущее место в коллекции Cartier Nature Sauvage занимает знаменитая пантера. Жаклин Карачи, директор по созданию высоких ювелирных изделий Cartier, объяснила в Вене, что вдохновение от природы или животного мира никогда не бывает слишком буквальным. Основное внимание всегда уделяется вневременному и современному дизайну, который также уникален для Cartier.

Напомним, олимпийская спортсменка представила себя в образе "Эмили в Париже".