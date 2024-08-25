Кім Кетролл може з'явитися у серіалі "Емілі в Парижі" — причини

Американська акторка Кім Кетролл. Фото: скриншот від серіалу "І просто так..."

Актори з серіалу "Емілі в Парижі" хочуть, щоб зірку "Секс і місто" Кім Кетролл запросили у проєкт. Вони по-справжньому мріють про це.

Про це пишуть IMDb.

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Зірка серіалу "Емілі в Парижі" Лілі Коллінз зізналась, з яким серіалом вона хотіла б створити кросовер.

"Очевидною, але також правдивою відповіддю буде "Секс у великому місті", тому що я відчуваю, що там багато можливостей для кросовера", — сказала акторка.

Лілі Коллінз і Лукас Браво в серіалі "Емілі в Парижі". Фото: скриншот

Актори сподіваються, що вона колись з'явиться у проєкті.

"Раніше ми говорили про те, щоб Кім Кетролл взяла участь в "Емілі в Парижі". Але це означало б, що вона повинна взяти на себе важливу роль, а також, щоб вона сказала "так" цій ідеї. Я мріяв про цю можливість, і я сподіваюся, що це станеться", — заявив актор Лукас Браво, який зіграв у серіалі Габріеля.

Також зірка американської гімнастики знялась у рекламі за мотивами шоу "Емілі в Парижі". Нагадаємо, Лілі Коллінз вразила фотосесією у вишуканих коштовностях.