Ким Кетролл может появиться в сериале "Эмили в Париже" - причины

Американская актриса Ким Кэтролл. Фото: скриншот от сериала "И просто так..."

Актеры из сериала "Эмили в Париже" хотят, чтобы звезду "Секс и город" Ким Кетролл пригласили в проект. Они по-настоящему мечтают об этом.

Об этом пишут IMDb.

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Звезда сериала "Эмили в Париже" Лили Коллинз призналась, с каким сериалом она хотела создать кроссовер.

"Очевидным, но также правдивым ответом будет "Секс в большом городе", потому что я чувствую, что там много возможностей для кроссовера", — сказала актриса.

Лили Коллинз и Лукас Браво в сериале "Эмили в Париже". Фото: скриншот

Актеры надеются, что она когда-нибудь появится в проекте.

"Раньше мы говорили о том, чтобы Ким Кетролл приняла участие в "Эмили в Париже". Но это означало бы, что она должна взять на себя важную роль, а также чтобы она сказала "да" этой идее. Я мечтал об этой возможности и я надеюсь, что это произойдет", — заявил актер Лукас Браво, сыгравший в сериале Габриэля.

Также звезда американской гимнастики снялась в рекламе по мотивам шоу "Эмили в Париже". Напомним, Лили Коллинз поразила фотосессию в изысканных драгоценностях.