Актеры "Эмили в Париже" презентовали вторую часть сезона в Риме.

Американская актриса Лили Коллинз. Фото: instagram/emilyinparis

Актеры сериала "Эмили в Париже" появились на красном тротуаре в стильных образах. Они представили вторую часть четвертого сезона. Символически выбрали для этого Рим, ведь именно в этом городе будут проходить события на экране.

Видео показали в Instagram.

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Актриса Лили Коллинз, играющая главную героиню Эмили, нарядилась в золотое платье с не менее впечатляющими украшениями. Ее наряд безупречно украсил фигуру. Ее коллеги по сериалу предпочли темную колористику. Почти все были в черном.

Вторая часть четвертого сезона сериала "Эмили в Париже" выйдет уже завтра, 12 сентября. По сюжету герои должны отправиться на римские каникулы, где познакомятся с местными и окончательно решат — с кем будет Эмили.

Новые актеры в сериале "Эмили в Париже". Фото: instagram/emilyinparis

Эшли Парк на презентации "Эмили в Париже" в Риме. Фото: instagram/emilyinparis

Лукас Браво на презентации "Эмили в Париже" в Риме. Фото: instagram/emilyinparis

Напомним, звезда "Эмили в Париже" снялась в фотосессии с дважды младшим ее парнем. Также актеры франшизы мечтают сыграть с американской звездой "Секс и город" Ким Кэтролл.