Гэри Олдмен хочет сниматься в сериале о Гарри Поттере

Британский актер Гэри Олдмен. Фото: Instagram/sirius_black.official

Накануне стриминговая компания HBO объявила о старте открытого кастинга на роли в новом сериале о Гарри Поттере. Это прокомментировал британский актер Гэри Олдмен, сыгравший в оригинальных фильмах Сириуса Блэка.

Об этом сообщает издание IndieWire.

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В редакции издания поинтересовались, не хотел ли бы в будущем римейке 66-летний актер вернуться к роли Сириуса Блэка. По сюжету это крестный отец Гарри Поттера. Впрочем, Гэри отметил, он бы с удовольствием сыграл бы другую роль.

"Ко мне пока никто не обращался. Но я обожаю Сириуса. Его было мало. Появился — и исчез. Уверен на 100%, они захотят собрать новый актерский состав. Может, через несколько лет я и на роль Дамблдора соглашусь", — признался Олдмен.

Сейчас студия Warner Bros. и HBO ищут актеров на главные роли в новом сериале по книгам британской писательницы Джоан Роулинг. Компании объявили всемирный кастинг. Начало съемок запланировано на 2025 год. Релиз же состоится в конце 2026-го, или же в начале 2027 года.

Что касается Олдмена, то у него сейчас главная роль в детективном сериале "Медленные кони". Он рассказывает о сотрудниках британской контрразведки. На платформе Apple+ выходит уже четвертый сезон, идет работа над пятым.

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