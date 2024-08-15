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Зірка фільмів "Аватар" та "Форсаж 4" поділився історією свого схуднення

15 серпня 2024 06:32
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор
Лаз Алонсо приголомшив результатами схуднення
Американський актор Лаз Алонсо. Фото: Instagram/lazofficial
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор

В червні цього року вийшов четвертий сезон популярного серіалу "Хлопаки" від Prime Video. Одну з головних ролей зіграв американський актор Лаз Алонсо, відомий, зокрема, за фільмами "Аватар" та "Форсаж 4". Втім багато хто з глядачів не впізнав 50-річну зірку. Все через те, що він значно схуднув. 

Про це повідомляє Fiction Horizon.

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Лаз Алонсо про схуднення

Персонаж актора в популярному серіалі настільки змінився, що деякі шанувальники подумали про операції, які зробив Алонсо. Втім зірка шоу "Хлопаки" запевнив усіх, що з ним усе гаразд. А кардинальні зміни стали результатом його власного рішення.

"У мене був великий надлишок калорій, коли я тільки починав шоу. У першому та другому сезонах я хотів бути схожим на комічного персонажа. Третій сезон ми знімали під час і після COVID, і я змінив вигляд на ще більш смішного", — зізнався актор. 

Лаз Алонсо вага
Лаз Алонсо до схуднення. Фото: Instagram/lazofficial

За словами Лаза, він щоденно їв багато фастфуду (піцу, гамбургери) та запивав це газованими солодкими напоями. Під час зйомок актор погладшав на 18 кг. Коли він побачив рекламні постери третього сезону, то не впізнав себе. Бо важив 113 кг.

"Це було не здорово. До появи четвертого сезону я хотів зробити щось справді інше. Різко скоротив калорії та став частіше ходити до спортзалу", — підсумував Алонсо.

Лас Алонсо після схуднення
Лас Алонсо після схуднення. Фото: Instagram/lazofficial

Нагадаємо, раніше ми писали, що акторка "Жіночого кварталу" Тетяна Песик поділилася рецептом улюбленого коктейлю, який допомагає їй худнути. Також ми розповідали,  що британська співачка Келлі Осборн пожартувала про свою вагу на культовому телешоу.

дієта актори закордонні зірки схуднення

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