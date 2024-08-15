Лаз Алонсо ошеломил результатами похудения

Американский актер Лаз Алонсо. Фото: Instagram/lazofficial

В июне этого года вышел четвертый сезон популярного сериала "Пацаны" от Prime Video. Одну из главных ролей сыграл американский актер Лаз Алонсо, известный, в частности, по фильмам "Аватар" и "Форсаж 4". Впрочем, многие из зрителей не узнали 50-летнюю звезду. Все потому, что он значительно похудел.

Об этом сообщает Fiction Horizon.

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Персонаж актера в популярном сериале настолько изменился, что некоторые поклонники подумали об операциях, сделанных Алонсо. Впрочем, звезда шоу "Пацаны" заверил всех, что с ним все в порядке. А кардинальные изменения явились результатом его собственного решения.

"У меня был большой избыток калорий, когда я только начинал шоу. В первом и втором сезонах я хотел походить на комического персонажа. Третий сезон мы снимали во время и после COVID, и я изменил вид на еще более смешного", — признался актер.

Лаз Алонсо до похудения. Фото: Instagram/lazofficial

По словам Лаза, он ежедневно ел много фастфуда (пицца, гамбургеры) и запивал это газированными сладкими напитками. Во время съемок актер поправился на 18 кг. Когда он увидел рекламные постеры третьего сезона, то не узнал себя, так как весил 113 кг.

"Это было нездорово. До появления четвертого сезона я хотел сделать что-то действительно другое. Резко сократил калории и стал чаще ходить в спортзал", — подытожил Алонсо.

Лаз Алонсо после похудения. Фото: Instagram/lazofficial

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