Тетяна Песик показала рецепт смачного молочного коктейлю

Українська акторка Таня Песик. Фото: instagram.com/tanet_vip/

Українська акторка Тетяна Песик, яка добре відома глядачам за роллю Таньки в серіалі "Країна У" та участю у "Жіночому кварталі" поділилася з шанувальниками своїм улюбленим рецептом молочного коктейлю. Зірка намагається контролювати свій раціон та показує українцям, що можна харчуватися не лише здорово, а ще й смачно.

Рецептом вона поділилась у Stories на своїй сторінці Instagram.

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Акторка похизувалася новим компактним блендером із акумулятором, який їй подарували організатори виступів "Жіночого кварталу" у Болгарії. Песик показала, які коктейлі у ньому готує.

Зірка додала в чашу блендера один свіжий банан, трохи замороженого шпинату та молоко. Песик зізнається, що не любить банани, однак їй подобається таке поєднання інгредієнтів.

Рецепт коктейлю від Тетяни Песик. Фото: instagram.com/tanet_vip/

"Робимо молочний коктейль. Останнім часом п'ю його найбільше", — додала вона.

Тетяна Песик худне з лютого 2024 року. Через постійні стреси дівчина зізналася, що набрала трохи зайвих кілограмів. Акторка скоригувала своє харчування та додала більше овочів до свого раціону. Вона ділиться із аудиторією здоровими рецептами.

Нагадаємо, нещодавно акторка Тетяна Песик поскаржилась на погіршення здоров'я. А також акторка "Жіночого кварталу" Валерія Товстолєс розбурхала уяву шанувальників пікантними кадрами в Карпатах.