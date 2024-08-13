Татьяна Песик показала рецепт вкусного молочного коктейля

Украинская актриса Таня Песик. Фото: instagram.com/tanet_vip/

Украинская актриса Татьяна Песик , хорошо известная зрителям по роли Таньки в сериале "Країна У" и участием в "Женском квартале" поделилась с поклонниками своим любимым рецептом молочного коктейля. Звезда пытается контролировать свой рацион и показывает украинцам, что можно питаться не только здорово, но и вкусно.

Рецептом она поделилась в Stories на своей странице Instagram.

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Актриса похвасталась новым компактным блендером с аккумулятором, который ей подарили организаторы выступлений "Женского квартала" в Болгарии. Песик показала, какие коктейли в нем готовит.

Звезда добавила в чашу блендера один свежий банан, немного замороженного шпината и молоко. Песик признается, что не любит бананы, однако ей нравится такое сочетание ингредиентов.

Рецепт коктейля от Татьяны Песик. Фото: instagram.com/tanet_vip/

"Делаем молочный коктейль. В последнее время пью его больше всего", — добавила она.

Татьяна Песик худеет с февраля 2024 года. Из-за постоянных стрессов девушка призналась, что набрала немного лишних килограммов. Актриса скорректировала свое питание и добавила больше овощей в свой рацион. Она делится с аудиторией здоровыми рецептами.

Напомним, недавно актриса Татьяна Песик пожаловалась на ухудшение здоровья. А также актриса "Женского квартала" Валерия Товстолес взбудоражила воображение поклонников пикантными кадрами в Карпатах.