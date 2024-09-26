Зірка "Дюни" приголомшила відвертим образом на обкладинці Vogue

Акторка Флоренс П'ю. Фото: instagram.com/babskymakeup/

Флоренс П’ю була з'явилась у відвертій фотосесії. Зірка без бюстгальтера в сітчастому боді позувала для жовтневої обкладинки Vogue.

Про це пише Daily Mail.

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Свій стильний образ вона доповнила парою коричневих туфель на підборах та тонким шкіряним поясом. В інтерв’ю журналу Флоренс розповіла про те, як важливо залишатися поруч зі своїм корінням.

Акторка Флоренс П'ю. Фото: instagram.com/babskymakeup/

Акторка Флоренс П'ю. Фото: instagram.com/babskymakeup/

Акторка Флоренс П'ю. Фото: instagram.com/babskymakeup/

Акторка Флоренс П'ю. Фото: instagram.com/babskymakeup/

Акторка Флоренс П'ю. Фото: instagram.com/babskymakeup/

Акторка Флоренс П'ю. Фото: instagram.com/babskymakeup/

Акторка Флоренс П'ю. Фото: instagram.com/babskymakeup/

Акторка Флоренс П'ю. Фото: instagram.com/babskymakeup/

Акторка Флоренс П'ю. Фото: instagram.com/babskymakeup/

Вона пояснила: "Я не хочу бути кимось, хто не подобається нікому за межами цієї галузі. Мати друзів, які пов’язують мене з моїм колишнім життям і тим, ким я була у дитинстві, дуже важливо, тому я маю постійно усвідомлювати, ким я маю бути".

Відкривши, що вона залишилася друзями зі своїми однокласниками, зірка "Дюни" додала: "Вони найчесніші, найрозумніші та найсмішніші. Я дуже серйозно ставлюся до того, що у мене є потенціал для розвитку у шляхи, які, можливо, не найкраще мені підходять. Я насправді не тушуся в відомих колах. Я не ходжу в спеціальні місця, де мене чекають. Мене насправді не хвилює такий рівень життя".

Нагадаємо, Ельза Госк знялась для рекламної кампанії модного бренду. А раніше ми писали, що Періс Гілтон позувала у фотосесії у спокусливому вбранні.