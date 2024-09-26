Зірка "Дюни" приголомшила відвертим образом на обкладинці Vogue
Флоренс П’ю була з'явилась у відвертій фотосесії. Зірка без бюстгальтера в сітчастому боді позувала для жовтневої обкладинки Vogue.
Про це пише Daily Mail.
Зірка "Дюни" вразила відвертим образом
Свій стильний образ вона доповнила парою коричневих туфель на підборах та тонким шкіряним поясом. В інтерв’ю журналу Флоренс розповіла про те, як важливо залишатися поруч зі своїм корінням.
Вона пояснила: "Я не хочу бути кимось, хто не подобається нікому за межами цієї галузі. Мати друзів, які пов’язують мене з моїм колишнім життям і тим, ким я була у дитинстві, дуже важливо, тому я маю постійно усвідомлювати, ким я маю бути".
Відкривши, що вона залишилася друзями зі своїми однокласниками, зірка "Дюни" додала: "Вони найчесніші, найрозумніші та найсмішніші. Я дуже серйозно ставлюся до того, що у мене є потенціал для розвитку у шляхи, які, можливо, не найкраще мені підходять. Я насправді не тушуся в відомих колах. Я не ходжу в спеціальні місця, де мене чекають. Мене насправді не хвилює такий рівень життя".
Нагадаємо, Ельза Госк знялась для рекламної кампанії модного бренду. А раніше ми писали, що Періс Гілтон позувала у фотосесії у спокусливому вбранні.
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