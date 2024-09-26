Звезда "Дюны" ошеломила откровенным образом на обложке Vogue

Актриса Флоренс Пью. Фото: instagram.com/babskymakeup/

Флоренс Пью появилась в откровенной фотосессии. Звезда без бюстгальтера в сетчатом боди позировала для обложки Vogue.

Об этом пишет Daily Mail.

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Свой стильный образ она дополнила парой коричневых туфель на каблуке и тонким кожаным поясом. В интервью журналу Флоренс рассказала о том, как важно оставаться рядом со своими корнями.

Актриса Флоренс Пью. Фото: instagram.com/babskymakeup/

Актриса Флоренс Пью. Фото: instagram.com/babskymakeup/

Актриса Флоренс Пью. Фото: instagram.com/babskymakeup/

Актриса Флоренс Пью. Фото: instagram.com/babskymakeup/

Актриса Флоренс Пью. Фото: instagram.com/babskymakeup/

Актриса Флоренс Пью. Фото: instagram.com/babskymakeup/

Актриса Флоренс Пью. Фото: instagram.com/babskymakeup/

Актриса Флоренс Пью. Фото: instagram.com/babskymakeup/

Актриса Флоренс Пью. Фото: instagram.com/babskymakeup/

Она объяснила: "Я не хочу быть кем-то, кто не нравится никому за пределами этой отрасли. Имет друзей, которые связывают меня с моей прежней жизнью и тем, кем я была в детстве, очень важно, поэтому я должна постоянно осознавать, кем я должана быть".

Открыв, что она осталась друзьями со своими одноклассниками, звезда "Дюны" добавила: "Они самые честные, самые умные и самые смешные. Я на самом деле не тусуюсь в известных кругах. Я не хожу в специальные места, где меня ждут. Меня действительно не волнует такой уровень жизни".

Напомним, Эльза Хоск снялась для рекламной кампании модного бренда. А раньше мы писали, что Пэрис Хилтон позировала в фотосессии в соблазнительном наряде.