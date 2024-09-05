Вайнона Райдер розповіла про інцидент на зйомках

Актриса Вайнона Райдер. Фото: Reuters

Акторка Вайнона Райдер поділилася із шанувальниками історією, яка з нею трапилася під час прослуховування для зйомок у фільмі "Безстрашний" 1993 року. Іменитий актор відмовився її цілувати.

Про це пише Page Six.

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Зірці "Бітлджус" був 21 рік, коли вона спробувала себе у фільмі "Безстрашний" 1993 року. В одній із сцен вона мала поцілуватись із іменитим актором Джеффом Бріджесом, який був удвічі старший за неї — на той час йому було 43 роки.

"Джефф Бріджес, якого я кохаю, не поцілував мене, тому що я була занадто молода. Він відмовився поцілувати мене під час прослуховування через 21-річну різницю у віці", — поділилася вона.

Вайнона згадала, що вони мали поцілуватися наприкінці сцени, однак коли вона заплющила очі, Бріджес завагався.

"Він поцілував мене в чоло і каже: "Ти ж приблизно одного віку з моєю донькою, розумієш?". А я йому: "Ні, ні!", — розповіла вона із посмішкою.

Бріджес знявся у фільмі "Безстрашний" разом з Ізабеллою Росселліні. Фото: Warner Bros

Бріджес має дочок Ізабель, 43 роки, Джессіку, 41 рік, і Хейлі, 38 років. Вайноні Райдер зараз 52 роки.

Нагадаємо, режисер "Бітджус 2" Тім Бертон отримав зірку на Голлівудській алеї слави. А також акторка Дженна Ортега показалася на прем'єрі "Бітлджус 2" у каблучці від українського бренду.