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Венеційський кінофестиваль 2024 —найкращі вбрання знаменитостей

29 серпня 2024 09:20
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Вбрання зірок на Венеційському кінофестивалі
Акторки Дженна Ортега та Вайнона Райдер на Венеційському кінофестивалі. Фото: instagram.com/labiennale/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

У середу, 28 серпня пройшло відкриття 81-го Венеційського кінофестивалю. На одній з найгламурніших червоних доріжок року зірки показали свої розкішні образи.

Page Six показав вбрання відомих акторів.

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Образи зірок на Венеційського кінофестивалю

Зірка "Венздей" Дженна Ортега одягла сукню Dior Haute Couture.

Венеційський кінофестиваль 2024 —найкращі вбрання знаменитостей - фото 1
Дженна Ортега на Венеційському кінофестивалі. Фото: WireImage

Акторка Вайнона Райдер з'явилась на червоній доріжці в образі від Chanel Haute Couture.

Венеційський кінофестиваль 2024 —найкращі вбрання знаменитостей - фото 2
Вайнона Райдер на Венеційському кінофестивалі. Фото: WireImage
Венеційський кінофестиваль 2024 —найкращі вбрання знаменитостей - фото 3
Кетрін О'Хара на Венеційському кінофестивалі. Фото: WireImage
Венеційський кінофестиваль 2024 —найкращі вбрання знаменитостей - фото 4
Кейт Бланшетт у сукні від Armani Privé. Фото: WireImage
Венеційський кінофестиваль 2024 —найкращі вбрання знаменитостей - фото 5
Моніка Беллуччі на Венеційському кінофестивалі. Фото: WireImage

Цьогоріч на фестивалі серед дорогих голлівудських драм, італійського кіно та довгоочікуваних прем’єр, представлять дві українські стрічки — "Медовий місяць" Жанни Озірної та "Пісні землі, що повільно горить" Ольги Журби.

Раніше ми розповідали, що Netflix розпочав зйомки другого сезону популярного серіалу "Венздей". Також ми розповідали, що французький кінорежисер Гаспар Ное прилетів у Москву та розлютив українців.

кіно Моніка Беллуччі Венеційський кінофестиваль закордонні зірки Дженна Ортега Серіал "Венздей"

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10:36 Прочісують ліси та поля — у Польщі третій день шукають російський повітряний об'єкт

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