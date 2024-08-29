Вбрання зірок на Венеційському кінофестивалі

Венеційський кінофестиваль 2024 —найкращі вбрання знаменитостей
У середу, 28 серпня пройшло відкриття 81-го Венеційського кінофестивалю. На одній з найгламурніших червоних доріжок року зірки показали свої розкішні образи.
Page Six показав вбрання відомих акторів.
Образи зірок на Венеційського кінофестивалю
Зірка "Венздей" Дженна Ортега одягла сукню Dior Haute Couture.
Акторка Вайнона Райдер з'явилась на червоній доріжці в образі від Chanel Haute Couture.
Цьогоріч на фестивалі серед дорогих голлівудських драм, італійського кіно та довгоочікуваних прем’єр, представлять дві українські стрічки — "Медовий місяць" Жанни Озірної та "Пісні землі, що повільно горить" Ольги Журби.
Раніше ми розповідали, що Netflix розпочав зйомки другого сезону популярного серіалу "Венздей". Також ми розповідали, що французький кінорежисер Гаспар Ное прилетів у Москву та розлютив українців.
Читайте Новини.LIVE!