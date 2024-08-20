Дженна Ортега надела кольцо, созданное украинским брендом

Дженна Ортега показалась на премьере "Битлджус 2" в кольце от украинского бренда
Известная актриса и звезда сериала "Уенздей" Дженна Ортега посетила премьеру сиквела Тима Бартона "Битлджус" в Нью-Йорке. Ее изысканный образ дополняло кольцо от украинского бренда.
Об этом сообщает Vogue.
Дженна Ортега носит украшения, созданные украинцами
На премьере "Битлджус 2" в Нью-Йорке актриса появилась в изысканном готическом образе. Ортега позировала перед камерами в роскошном черном приталенном костюме в полоску от Dolce&Gabbana, который дополнила стильными очками и кольцом от украинского бренда SOLO for diamonds.
Напомним, премьера фильма "Битлджус 2", в котором Ортега сыграла одну из главных ролей, запланирована на 6 сентября 2024 года.
Ранее мы рассказывали, что Netflix приступил к съемкам второго сезона популярного сериала "Венздей". А также звезда показалась в трейлере "Битлджус 2".
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