Дженна Ортега надела кольцо, созданное украинским брендом

Актриса Дженна Ортега. Фото: instagram.com/jennaortega/

Известная актриса и звезда сериала "Уенздей" Дженна Ортега посетила премьеру сиквела Тима Бартона "Битлджус" в Нью-Йорке. Ее изысканный образ дополняло кольцо от украинского бренда.

Об этом сообщает Vogue.

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На премьере "Битлджус 2" в Нью-Йорке актриса появилась в изысканном готическом образе. Ортега позировала перед камерами в роскошном черном приталенном костюме в полоску от Dolce&Gabbana, который дополнила стильными очками и кольцом от украинского бренда SOLO for diamonds.

Дженна Ортега на премьере фильма "Битлджус 2". Фото: instagram.com/jennaortega/

Дженна Ортега в кольце, созданном украинцами. Фото: instagram.com/jennaortega/

Дженна Ортега с актерами и режиссером "Битлджус 2" Тимом Бартоном. Фото: instagram.com/jennaortega/

Напомним, премьера фильма "Битлджус 2", в котором Ортега сыграла одну из главных ролей, запланирована на 6 сентября 2024 года.

Ранее мы рассказывали, что Netflix приступил к съемкам второго сезона популярного сериала "Венздей". А также звезда показалась в трейлере "Битлджус 2".