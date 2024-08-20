Дженна Ортега вдягнула каблучку, створену українським брендом

Акторка Дженна Ортега. Фото: instagram.com/jennaortega/

Відома акторка та зірка серіалу "Венздей" Дженна Ортега відвідала прем'єру сиквелу Тіма Бартона "Бітлджус" у Нью-Йорку. Її вишуканий образ доповнювала каблучка від українського бренду.

Про це повідомляє Vogue.

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На прем'єрі "Бітлджус 2" у Нью-Йорку акторка з'явилася у вишуканому готичному образі. Ортега позувала перед камерами у розкішному чорному приталеному костюмі у смужку від Dolce&Gabbana, який доповнила стильними сонцезахисними окулярами та каблучкою від українського бренду SOLO for diamonds.

Дженна Ортега на прем'єрі "Бітлджус 2". Фото: instagram.com/jennaortega/

Дженна Ортега у каблучці, створеній українцями. Фото: instagram.com/jennaortega/

Дженна Ортега з акторами та режисером "Бітлджус 2" Тімом Бартоном. Фото: instagram.com/jennaortega/

Нагадаємо, прем'єра стрічки "Бітлджус 2", в якій Ортега зіграла одну з головних ролей, запланована на 6 вересня 2024 року.

Раніше ми роповідали, що Netflix розпочав зйомки другого сезону популярного серіалу "Венздей". А також зірка показалася у трейлері "Бітлджус 2".