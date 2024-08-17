Дженна Ортега показалася у стильному образі

Акторка Дженна Ортега. Фото: instagram.com/jennaortega/

Відома акторка та зірка серіалу "Венздей" Дженна Ортега бере натхнення зі свого екранного альтер-его. Зірку помітили під час прогулянки Нью-Йорком у готичному мереживному образі.

Про це пише Daily Mail.

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Акторка виглядала дуже схожою на свою героїню у серіалі "Венздей" та сиквелі Тіма Бартона "Бітлджус". Зірка прогулялася у розкішному корсеті, приталеному чорному жакеті, мереживній спідниці і підборах в тон.

Доповнила свій стильний образ Дженна парою сонцезахисних окулярів та легкими локонами. Голлівудська зірка була в чудовому настрої, махала рукою і посміхалася папараці.

Акторка Дженна Ортега. Фото: TheImageDirect.com

Акторка Дженна Ортега на прогулянці в Нью-Йорку. Фото: TheImageDirect.com

Дженна здобула міжнародну славу після ролі у серіалі від Netflix "Венздей" у 2022 році. Очікується, що його друга частина вийде на екрани у 2025 році. Прем'єра стрічки "Бітлджус 2", в якій Ортега зіграла одну з головних ролей, запланована на 6 вересня 2024 року.

Нагадаємо, Netflix розпочав зйомки другого сезону популярного серіалу "Венздей". А також зірка показалася у трейлері "Бітлджус 2".