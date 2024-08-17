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Дженна Ортега прогулялась по Нью-Йорку в готическом образе накануне премьеры "Битлджуса 2"

17 августа 2024 13:28
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Дженна Ортега показалась в стильном образе
Актриса Дженна Ортега. Фото: instagram.com/jennaortega/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Известная актриса и звезда сериала "Уенздей" Дженна Ортега берет вдохновение со своего экранного альтер-эго. Звезду заметили во время прогулки по Нью-Йорку в готическом кружевном образе.

Об этом пишет Daily Mail.

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Дженна Ортега в стильном образе

Актриса выглядела очень похожей на свою героиню в сериале "Уенздей" и сиквеле Тима Бартона "Битлджус". Звезда прогулялась в роскошном корсете, приталенном черном пиджаке, кружевной юбке и каблуках в тон.

Дополнила свой стильный образ Дженна парой солнцезащитных очков и легкими локонами. Голливудская звезда была в отличном настроении, махала рукой и улыбалась папарацци.

Дженна Ортега прогулялась по Нью-Йорку в готическом образе накануне премьеры "Битлджуса 2" - фото 1
Актриса Дженна Ортега. Фото: TheImageDirect.com
Дженна Ортега прогулялась по Нью-Йорку в готическом образе накануне премьеры "Битлджуса 2" - фото 2
Актриса Дженна Ортега на прогулке в Нью-Йорке. Фото: TheImageDirect.com

Дженна получила международную славу после роли в сериале от Netflix "Венздей" в 2022 году. Ожидается, что его вторая часть выйдет на экраны в 2025 году. Премьера фильма "Битлджус 2", в которой Ортега сыграла одну из главных ролей, запланирована на 6 сентября 2024 года.

Напомним, Netflix приступил к съемкам второго сезона популярного сериала "Венздей". А также звезда показалась в трейлере "Битлджус 2".

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