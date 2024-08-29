Наряды звезд на Венецианском кинофестивале

Венецианский кинофестиваль 2024 — лучшие наряды знаменитостей
В среду, 28 августа, прошло открытие 81-го Венецианского кинофестиваля. На одной из самых гламурных красных дорожек года звезды показали свои роскошные образы.
Page Six показал наряд известных актеров.
Образы звезд на Венецианском кинофестивале
Звезда "Уэнздей" Дженна Ортега надела платье Dior Haute Couture.
Актриса Вайнона Райдер появилась на красной дорожке в образе Chanel Haute Couture.
В этом году на фестивале среди дорогих голливудских драм, итальянского кино и долгожданных премьер, представят две украинские ленты — "Медовий місяць" Жанны Озирной и "Пісні землі, що повільно горить" Ольги Журбы.
Ранее мы рассказывали, что Netflix приступил к съемкам второго сезона популярного сериала "Уэнздей". Также мы рассказывали, что французский кинорежиссер Гаспар Ноэ прилетел в Москву и разозлил украинцев.
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