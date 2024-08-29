Наряды звезд на Венецианском кинофестивале

Актрисы Дженна Ортега и Вайнона Райдер на Венецианском кинофестивале. Фото: instagram.com/labiennale/

В среду, 28 августа, прошло открытие 81-го Венецианского кинофестиваля. На одной из самых гламурных красных дорожек года звезды показали свои роскошные образы.

Page Six показал наряд известных актеров.

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Образы звезд на Венецианском кинофестивале

Звезда "Уэнздей" Дженна Ортега надела платье Dior Haute Couture.

Дженна Ортега на Венецианском кинофестивале. Фото: WireImage

Актриса Вайнона Райдер появилась на красной дорожке в образе Chanel Haute Couture.

Вайнона Райдер на Венецианский кинофестиваль. Фото: WireImage

Кэтрин О'Хара на Венецианском кинофестивале. Фото: WireImage

Кейт Бланшетт в платье от Armani Privé. Фото: WireImage

Моника Беллуччи на Венецианском кинофестивале. Фото: WireImage

В этом году на фестивале среди дорогих голливудских драм, итальянского кино и долгожданных премьер, представят две украинские ленты — "Медовий місяць" Жанны Озирной и "Пісні землі, що повільно горить" Ольги Журбы.

Ранее мы рассказывали, что Netflix приступил к съемкам второго сезона популярного сериала "Уэнздей". Также мы рассказывали, что французский кинорежиссер Гаспар Ноэ прилетел в Москву и разозлил украинцев.