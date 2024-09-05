Вайнона Райдер рассказала об инциденте на съемках

Актриса Вайнона Райдера. Фото: Reuters

Актриса Вайнона Райдер поделилась с поклонниками историей, случившейся с ней во время прослушивания для съемок в фильме "Бесстрашный" 1993 года. Именитый актер отказался ее целовать.

Об этом пишет Page Six.

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Звезде "Битлджус" был 21 год, когда она попробовала себя в фильме "Бесстрашный" 1993 года. В одной из сцен она должна была поцеловаться с именитым актером Джеффом Бриджесом, который был вдвое старше ее — в то время ему было 43 года.

"Джефф Бриджес, которого я люблю, не поцеловал меня, потому что я была слишком молода. Он отказался поцеловать меня во время прослушивания из-за 21-летней разницы в возрасте", — поделилась она.

Вайнона вспомнила, что они должны были поцеловаться в конце сцены, однако когда она закрыла глаза, Бриджес заколебался.

"Он поцеловал меня в лоб и говорит: "Ты же примерно одного возраста с моей дочерью, понимаешь?". А я ему: "Нет, нет!", — рассказала она с улыбкой.

Бриджес снялся в фильме "Бесстрашный" вместе с Изабеллой Росселлини. Фото: Warner Bros

У Бриджеса есть дочери Изабель, 43 года, Джессика, 41 год, и Хейли, 38 лет. Вайноне Райдер сейчас 52 года.

Напомним, режиссер "Битджус 2" Тим Бертон получил звезду на Голливудской аллее славы. А также актриса Дженна Ортега показалась на премьере "Битлджус 2" в кольце от украинского бренда.