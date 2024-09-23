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Влаштували справжній перформанс — 4 світові зірки, які публічно помстилися колишнім

23 вересня 2024 22:31
Микита Шевченко - Редактор
Зіркові скандали — знаменитості, які публічно помстилися своїм колишнім
Кім Кардаш'ян і Каньє Вест на заході Met Gala у Нью-Йорку в 2019 році. Фото: CNN
Микита Шевченко - Редактор

Далеко не всі пари розходяться мирно і тихо, є ті, які роблять зі своїх стосунків справжній публічний перформанс. Ось і серед світових знаменитостей є зірки, які влаштували справжню помсту своїм колишнім партнерам на публіку.

Новини.LIVE розповідає, про кого йдеться.

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Зірки, які влаштували публічну помсту колишнім

Шакіра

Відома колумбійська співачка Шакіра була у стосунках з футболістом Жераром Піке, але не так давно вони розійшлися нібито через зради чоловіка. Артистка не підтвердила цей факт офіційно, але зовсім не приховує, що ображена на свого колишнього.

Вона навіть презентувала композицію зі звинуваченням екскоханого у нарцисизмі та підписала контракт з титульним спонсором "Барселони", де грає Жерар Піке — тепер на його футболці буде не тільки його ім’я, а й ім’я Шакіри. 

Шакира со своим бывшим Жераром Пике
Шакіра зі своїм колишнім Жераром Піке. Фото: Pinterest

Кім Кардаш’ян

Американська телезірка і модель Кім Кардаш’ян була у шлюбі з репером Каньє Вестом, з яким разом виховувала дітей. Після розлучення модель забрала дітей, не забороняючи йому бачитися з ними. Однак, одного разу репер заявив, що він не зміг потрапити на день народження доньки нібито через заборону бачитися з дітьми, але це не так.

Пізніше він побачив, що з його маленьким сином гуляє новий партнер Кім Піт Девідсон, через що він почав йому погрожувати. У відповідь Каньє Вест отримав фото Піта і Кім у ліжку. 

Ким Кардашьян с экс-возлюбленным Канье Уэстом
Кім Кардаш'ян з екскоханим Каньє Вестом. Фото: Pinterest

Іггі Азалія

Австралійсько-американська реперка Іггі Азалія хотіла вийти заміж за свого коханого, баскетболіста Ніка Янга, однак, весілля так і не було через те, що чоловік зрадив зірці. Коли Іггі дізналася про це, вона спалила його речі, про що з радістю розповіла прихильникам на концерті.

Відомо, що спочатку реп-виконавиця кинула одяг колишнього до басейну, але після цього вирішила його спалити.

Игги Азалия с бывшим Ником Янгом
Іггі Азалія з колишнім Ніком Янгом. Фото: Daily Mail

Джастін Тімберлейк

Американський співак Джастін Тімберлейк чотири роки зустрічався з артисткою Брітні Спірс, а після розставання присвятив їй свою пісню "Cry Me a River", але є одне "але" — в композиції йдеться про зради колишньої партнерки.

Ба більше, у кліпі на пісню Джастіна Тімберлейка зіграла акторка, яка дуже схожа на Брітні Спірс.

Бритни Спирс и Джастин Тимберлейк
Брітні Спірс і Джастін Тімберлейк багато років тому. Фото: The Mirror

Нагадаємо, ми писали про те, що співачка Шакіра опинилася у неприємній ситуації на своєму концерті. 

Раніше ми розповідали про те, що співак Джастін Тімберлейк хоче відкрити бар разом зі скандальною зіркою. 

Також ми повідомляли про те, що модель Кім Кардаш’ян показала себе у сміливому образі.

Кім Кардашян Шакіра закордонні зірки Джастін Тімберлейк Іггі Азалія

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22:18 Умєров назвав кількість цілей, які ЗСУ знищили на території РФ

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