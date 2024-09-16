Чоловіки знімали інтимні місця Шакіри на її концерті

Колумбійська співачка Шакіра. Фото: Instagram/shakira

Колумбійська співачка Шакіра опинилась в неприємній ситуації на своєму виступі в американському Маямі. В одному з клубів вона виступала з синглом Soltera, втім настрій 47-річної зірки зіпсували декілька чоловіків.

Про це повідомляє видання Metro.

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Шакіру знімали в недозволених місцях

Розлучена попзірка вийшла на сцену, де влаштувала запальні танці. Для виступу Шакіра обрала коротку сукню з вирізом на спині. Втім під час танців артистка помітила, що кілька чоловіків знімають її знизу. При чому камери їхніх смартфонів були направлені в інтимні місця.

Вона зробила зауваження відвідувачам закладу. Втім ті продовжили знімати Шакіру. Після цього співачка пішла зі сцени.

За свідченнями очевидців, за лаштунками Шакіру заспокоювали члени її команди. Згодом досвідчена та титулована артистка повернулася на сцену у супроводі охоронців, де продовжила своє шоу.

Шанувальники співачки висловили своє обурення діям чоловіків. Деякі з них охарактеризували це як домагання. Слід зазначити, з подібною зйомкою Шакіра стикається не вперше.

Хоча здебільшого фанати та гості концертів знімають її обличчя, деякі роблять акцент на ногах та інших частинах тіла. Згодом, в мережі з’являються змонтовані ролики, які дискредитують як Шакіру, так й інших знаменитостей, які стикаються з подібним.

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