Мужчины снимали интимные места Шакиры на ее концерте

Снимали на камеру интимные места — скандал на концерте Шакиры
Колумбийская певица Шакира оказалась в неприятной ситуации на своем выступлении в американском Майами. В одном из клубов она выступала с синглом Soltera, но настроение 47-летней звезды испортили несколько мужчин.
Об этом сообщает издание Metro.
Шакиру снимали в неположенных местах
Разведенная поп-звезда вышла на сцену, где устроила зажигательные танцы. Для выступления Шакира выбрала короткое платье с вырезом на спине. Впрочем, во время танцев артистка заметила, что несколько мужчин снимают ее снизу. Причем камеры смартфонов были направлены в интимные места.
Она сделала замечание посетителям заведения. Впрочем, те продолжили снимать Шакиру. После этого певица ушла со сцены.
По свидетельствам очевидцев, за кулисами Шакиру успокаивали члены ее команды. Затем опытная и титулованная артистка вернулась на сцену в сопровождении охранников, где продолжила свое шоу.
Поклонники певицы выразили свое возмущение действиям мужчин. Некоторые из них охарактеризовали это как притязание. Следует отметить, что с подобной съемкой Шакира сталкивается не впервые.
Хотя в большинстве своем фанаты и гости концертов снимают ее лицо, некоторые делают акцент на ногах и других частях тела. Впоследствии, в сети появляются смонтированные ролики, дискредитирующие как Шакиру, так и других сталкивающихся с подобным знаменитостей.
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