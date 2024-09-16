Мужчины снимали интимные места Шакиры на ее концерте

Колумбийская певица Шакира. Фото: Instagram/shakira

Колумбийская певица Шакира оказалась в неприятной ситуации на своем выступлении в американском Майами. В одном из клубов она выступала с синглом Soltera, но настроение 47-летней звезды испортили несколько мужчин.

Об этом сообщает издание Metro.

Читайте также:

Шакиру снимали в неположенных местах

Разведенная поп-звезда вышла на сцену, где устроила зажигательные танцы. Для выступления Шакира выбрала короткое платье с вырезом на спине. Впрочем, во время танцев артистка заметила, что несколько мужчин снимают ее снизу. Причем камеры смартфонов были направлены в интимные места.

Она сделала замечание посетителям заведения. Впрочем, те продолжили снимать Шакиру. После этого певица ушла со сцены.

По свидетельствам очевидцев, за кулисами Шакиру успокаивали члены ее команды. Затем опытная и титулованная артистка вернулась на сцену в сопровождении охранников, где продолжила свое шоу.

Поклонники певицы выразили свое возмущение действиям мужчин. Некоторые из них охарактеризовали это как притязание. Следует отметить, что с подобной съемкой Шакира сталкивается не впервые.

Хотя в большинстве своем фанаты и гости концертов снимают ее лицо, некоторые делают акцент на ногах и других частях тела. Впоследствии, в сети появляются смонтированные ролики, дискредитирующие как Шакиру, так и других сталкивающихся с подобным знаменитостей.

Напомним, ранее мы рассказывали о заявлении кандидата в президенты США Дональда Трампа, что он ненавидит певицу Тейлор Свифт. Также мы писали, что скандальная блогер Таня Пренткович объявила о беременности.