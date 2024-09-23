Звездные скандалы — знаменитости, которые публично отомстили своим бывшим

Ким Кардашьян и Канье Уэст на мероприятии Met Gala в Нью-Йорке в 2019 году. Фото: CNN

Далеко не все пары расходятся мирно и тихо, есть те, которые делают из своих отношений настоящий публичный перформанс. Вот и среди мировых знаменитостей есть звезды, которые устроили настоящую месть своим бывшим партнерам на публику.

Новини.LIVE рассказывает, о ком идет речь.

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Звезды, устроившие публичную месть бывшим

Шакира

Известная колумбийская певица Шакира была в отношениях с футболистом Жераром Пике, но недавно они разошлись якобы из-за измен мужчины. Артистка не подтвердила этот факт официально, но отнюдь не скрывает, что обижена на своего бывшего.

Она даже презентовала композицию с обвинением экс-возлюбленного в нарциссизме и подписала контракт с титульным спонсором "Барселоны", где играет Жерар Пике — теперь на его футболке будет не только его имя, но и имя Шакиры.

Шакира со своим бывшим Жераром Пике. Фото: Pinterest

Ким Кардашьян

Американская телезвезда и модель Ким Кардашьян была в браке с рэпером Канье Уэстом, с которым вместе воспитывала детей. После развода модель забрала детей, не запрещая ему видеться с ними. Однако, однажды рэпер заявил, что он не смог попасть на день рождения дочери якобы из-за запрета видеться с детьми, но это не так.

Позже он увидел, что с его маленьким сыном гуляет новый партнер Ким Пит Дэвидсон, из-за чего он начал ему угрожать. В ответ Канье Уэст получил фото Пита и Ким в постели.

Ким Кардашьян с экс-возлюбленным Канье Уэстом. Фото: Pinterest

Игги Азалия

Австралийско-американский рэпер Игги Азалия хотела выйти замуж за своего любимого, баскетболиста Ника Янга, однако, свадьбы так и не было из-за того, что мужчина изменил звезде. Когда Игги узнала об этом, она сожгла его вещи, о чем с радостью рассказала поклонникам на концерте.

Известно, что сначала рэп-исполнительница бросила одежду бывшего в бассейн, но после этого решила ее сжечь.

Игги Азалия с бывшим Ником Янгом. Фото: Daily Mail

Джастин Тимберлейк

Американский певец Джастин Тимберлейк четыре года встречался с артисткой Бритни Спирс, а после расставания посвятил ей свою песню "Cry Me a River", но есть одно "но" — в композиции говорится об изменах бывшей партнерши.

Более того, в клипе на песню Джастина Тимберлейка сыграла актриса, очень похожая на Бритни Спирс.

Бритни Спирс и Джастин Тимберлейк много лет назад. Фото: The Mirror

Напомним, мы писали о том, что певица Шакира оказалась в неприятной ситуации на своем концерте.

Ранее мы рассказывали о том, что певец Джастин Тимберлейк хочет открыть бар вместе со скандальной звездой.

Также мы сообщали о том, что модель Ким Кардашьян показала себя в смелом образе.