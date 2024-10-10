Вийшов трейлеру фільму "Редакція", який показували на Берлінале

Кадр з фільму "Редакція". Фото: Arthouse Traffic

Наприкінці наступного місяця в українських кінотеатрах вийде стрічка "Редакція" режисера Романа Бондарчука. У мережі з’явився офіційний трейлер фільму.

Про це повідомляє Arthouse Traffic.

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Трейлер фільму "Редакція" Романа Бондарчука

Світова прем’єра стрічки відбулася на 74-му Берлінському міжнародному кінофестивалі у програмі Forum. В українських кінотеатрах фільм випустять з 28 листопада.

"Редакція" — це комедія, яку профільне американське видання Variety визначило як "сатиру постправди". Стрічку зняли незадовго до повномасштабного вторгнення на Херсонщині, зокрема в нині окупованих Олешківських пісках.

​​Сюжет фільму розгортається у південному містечку на Херсонщині. Науковець природничого музею Юра стає свідком навмисного підпалу лісу. Прагнучи розповісти правду про лісові пожежі, він починає працювати в редакції місцевої газети.

Однак натомість опиняється у вирі фейкових новин і корупційних схем. Адже на носі вибори мера, і головний кандидат роздає передвиборчі обіцянки, попри те, що перебуває в комі.

Бекстейдж зйомок фільму "Редакція". Фото: Arthouse Traffic

У головній ролі дебютував Дмитро Багненко — журналіст, а нині військовий. Також у картині зіграли акторки Римма Зюбіна, Жанна Озірна, драматург Максим Курочкін, актори Андрій Кирильчук, Василь Кухарський та інші.

Режисер і співавтор сценарію — Роман Бондарчук, знаний за своїми попередніми картинами "Вулкан" і "Українські шерифи". Також Бондарчук відомий як артдиректор фестивалю Docudays UA.

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