Вышел трейлер фильма "Редакция", который показывали на Берлинале

Кадр из фильма "Редакция". Фото: Arthouse Traffic

В конце следующего месяца в украинских кинотеатрах выйдет фильм "Редакция" режиссера Романа Бондарчука. В сети появился официальный трейлер фильма.

Об этом сообщает Arthouse Traffic.

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Трейлер к фильму "Редакция" Романа Бондарчука

Мировая премьера фильма состоялась на 74-м Берлинском международном кинофестивале в программе Forum. В украинских кинотеатрах фильм будет выпущен с 28 ноября.

"Редакция" — это комедия, которую профильное американское издание Variety определило как "сатиру постправды". Лента была снята незадолго до полномасштабного вторжения в Херсонской области, в частности в ныне оккупированных Олешковских песках.

Сюжет фильма разворачивается в южном городке Херсонской области. Ученый природного музея Юра становится свидетелем умышленного поджога леса. Стремясь рассказать правду о лесных пожарах, он начинает работать в редакции местной газеты.

Однако в то же время оказывается в водовороте фейковых новостей и коррупционных схем. Ведь на носу выборы мэра, и главный кандидат раздает предвыборные обещания, несмотря на то, что находится в коме.

Бекстейдж съемок фильма "Редакция". Фото: Arthouse Traffic

В главной роли дебютировал Дмитрий Багненко — журналист, а ныне военный. Также в картине сыграли актрисы Римма Зюбина, Жанна Озирная, драматург Максим Курочкин, актеры Андрей Кирильчук, Василий Кухарский и другие.

Режиссер и соавтор сценария — Роман Бондарчук, известный по своим предыдущим картинам "Вулкан" и "Украинские шерифы". Также Бондарчук известен как арт-директор Docudays UA.

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