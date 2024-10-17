Дрейк розлютив фанатів — що сталося

Відомого репера розкритикували за новий образ
Шанувальники канадського хіп-хоп виконавця Дрейка неоднозначно відреагували на його селфі у дзеркалі. Декого роздратувала його нова зачіска з косичками.
Про це пише Page of Six.
Нова зачіска Дрейка
Хітмейкер поділився селфі в Instagram, на якому показався підписникам із новою зачіскою. Дрейк уклав волосся в гладкі, довгі косички та доповнив їх блакитними заколками-бульбашками.
Музикант позував перед дзеркалом у широких джинсах та сорочці із деніму. Родзинки образу додала шкіряна куртка із футболістами.
Далеко не всі шанувальники репера оцінили його новий образ. Частина користувачів соцмережі впевнена, що такі косички роблять несерйозним та схожим на дитину.
"Дрейк переживає кризу середнього віку... що, ч*рт забирай, змусило його заплести волосся в косички і позувати з качиними губами".
"Дрейк з цими позує з цими дивними косичками, за вісім днів до того, як святкуватиме 38-й день народження".
Ще одна користувачка соціальних мереж зізналася, що ніколи б не пішла на побачення з чоловіком, який носить косички.
"Якби я пішла на побачення з чоловіком, який носить такі ж косички, як у Дрейка, я б одразу ж повернулася додому. Скільки б грошей він не мав, а виглядає дивно".
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