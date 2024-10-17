Дрейк розлютив фанатів — що сталося

Канадський хіп-хоп виконавець Дрейк. Фото: instagram.com/champagnepapi/

Шанувальники канадського хіп-хоп виконавця Дрейка неоднозначно відреагували на його селфі у дзеркалі. Декого роздратувала його нова зачіска з косичками.

Про це пише Page of Six.

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Хітмейкер поділився селфі в Instagram, на якому показався підписникам із новою зачіскою. Дрейк уклав волосся в гладкі, довгі косички та доповнив їх блакитними заколками-бульбашками.

Музикант позував перед дзеркалом у широких джинсах та сорочці із деніму. Родзинки образу додала шкіряна куртка із футболістами.

Дрейк з новими косичками. Фото: instagram.com/champagnepapi/

Далеко не всі шанувальники репера оцінили його новий образ. Частина користувачів соцмережі впевнена, що такі косички роблять несерйозним та схожим на дитину.

"Дрейк переживає кризу середнього віку... що, ч*рт забирай, змусило його заплести волосся в косички і позувати з качиними губами".

"Дрейк з цими позує з цими дивними косичками, за вісім днів до того, як святкуватиме 38-й день народження".

Ще одна користувачка соціальних мереж зізналася, що ніколи б не пішла на побачення з чоловіком, який носить косички.

"Якби я пішла на побачення з чоловіком, який носить такі ж косички, як у Дрейка, я б одразу ж повернулася додому. Скільки б грошей він не мав, а виглядає дивно".

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