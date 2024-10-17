Дрейк разозлил фанатов — что произошло

Канадский хип-хоп исполнитель Дрейк. Фото: instagram.com/champagnepapi/

Поклонники канадского хип-хоп исполнителя Дрейка неоднозначно отреагировали на его селфи в зеркале. Некоторых разозлила его новая прическа с косичками.

Об этом пишет Page of Six.

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Хитмейкер поделился селфи в Instagram, на котором показался подписчикам с новой прической. Дрейк уложил волосы в гладкие, длинные косички и дополнил их голубыми заколками-пузырьками.

Музыкант позировал перед зеркалом в широких джинсах и рубашке из денима. Изюминку образу добавила кожаная куртка с футболистами.

Дрейк с новыми косичками. Фото: instagram.com/champagnepapi/

Далеко не все поклонники рэпера оценили его новый образ. Часть пользователей соцсети уверена, что такие косички делают несерьезным и похожим на ребенка.

"Дрейк переживает кризис среднего возраста... что, ч*рт возьми, заставило его заплести волосы в косички и позировать с утиными губами".

"Дрейк с этими позирует с этими странными косичками, за восемь дней до того, как будет праздновать 38-й день рождения".

Еще одна пользовательница социальных сетей призналась, что никогда бы не пошла на свидание с мужчиной, который носит косички.

"Если бы я пошла на свидание с мужчиной, который носит такие же косички, как у Дрейка, я бы сразу же вернулась домой. Сколько бы денег у него не было, а выглядит странно".

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