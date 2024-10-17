Дрейк разозлил фанатов — что произошло

Известного рэпера раскритиковали за новый образ
Поклонники канадского хип-хоп исполнителя Дрейка неоднозначно отреагировали на его селфи в зеркале. Некоторых разозлила его новая прическа с косичками.
Об этом пишет Page of Six.
Новая прическа Дрейка
Хитмейкер поделился селфи в Instagram, на котором показался подписчикам с новой прической. Дрейк уложил волосы в гладкие, длинные косички и дополнил их голубыми заколками-пузырьками.
Музыкант позировал перед зеркалом в широких джинсах и рубашке из денима. Изюминку образу добавила кожаная куртка с футболистами.
Далеко не все поклонники рэпера оценили его новый образ. Часть пользователей соцсети уверена, что такие косички делают несерьезным и похожим на ребенка.
"Дрейк переживает кризис среднего возраста... что, ч*рт возьми, заставило его заплести волосы в косички и позировать с утиными губами".
"Дрейк с этими позирует с этими странными косичками, за восемь дней до того, как будет праздновать 38-й день рождения".
Еще одна пользовательница социальных сетей призналась, что никогда бы не пошла на свидание с мужчиной, который носит косички.
"Если бы я пошла на свидание с мужчиной, который носит такие же косички, как у Дрейка, я бы сразу же вернулась домой. Сколько бы денег у него не было, а выглядит странно".
Напомним, актриса Деми Мур поделилась новостями о состоянии здоровья Брюса Уиллиса. А также модель Гейли Бибер не подпускает своих родителей к их первенцу с Джастином.
Читайте Новини.LIVE!