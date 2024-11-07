Анна Завальська розповіла про жорстокість Олександра Цекало

Відомий російський продюсер погрожував дівчатам з гурту "Алібі"
Колишня учасниця гурту "Алібі" Анна Завальська пригадала, як їй погрожував російський продюсер Олександр Цекало. Росіянин ще задовго до початку війни принизливо ставився до України.
Про це вона розповіла в інтерв'ю Аліні Доротюк.
Завальська про Цекало
Анна Завальська розповіла, що організацією виступів гурту "Алібі", якому також співала її сестра Ангеліна, займався тато. Втім вона зізналась, що разом з сестрою особисто спілкувалася із російським продюсером Олександром Цекало. Йому дуже подобалась творчість дівчат.
"Ми спілкувалися за лаштунками, це все відбувалося в Києві. Ми спілкувалися, дружили, зустрічалися на якихось проєктах. Він запрошував нас на "Пісню року". Якось він так палав нами. Тобто він включив цього продюсера, і це при тому, що тато дуже коректно дозволяв це спілкування" — поділилася Анна.
Зірка розповіла, як Цекало принижував та погрожував їй разом із сестрою. Тоді він грав головну роль у серіалі "Ландыш серебристый" і попросив у дівчат використати їх пісню "Сповідь", яка на той час була російськомовною, як трейлеру до серіалу. Сестри Завальськи відчули щось недобре та відмовили Цекало.
"Це довело до шаленої агресії. Це була така емоція: "А ви взагалі розумієте, кому ви відмовляєте?". Після того наші стосунки розірвалися, і він сказав: "Я зроблю все, щоб вас не було в Росії". Ми сказали: "Ну, клас". А він каже: "А що вам залишається, гастролювати по всіх трьох містах України?". Нас це дуже обурило тоді. Ми зрозуміли, що ніхто так не буде з нами розмовляти і ніхто не буде нам розповідати, що треба робити", — шокувала подробицями Анна.
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