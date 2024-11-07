Анна Завальська розповіла про жорстокість Олександра Цекало

Співачка Анна Завальська. Фото: скриншот YouTube

Колишня учасниця гурту "Алібі" Анна Завальська пригадала, як їй погрожував російський продюсер Олександр Цекало. Росіянин ще задовго до початку війни принизливо ставився до України.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Аліні Доротюк.

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Анна Завальська розповіла, що організацією виступів гурту "Алібі", якому також співала її сестра Ангеліна, займався тато. Втім вона зізналась, що разом з сестрою особисто спілкувалася із російським продюсером Олександром Цекало. Йому дуже подобалась творчість дівчат.

"Ми спілкувалися за лаштунками, це все відбувалося в Києві. Ми спілкувалися, дружили, зустрічалися на якихось проєктах. Він запрошував нас на "Пісню року". Якось він так палав нами. Тобто він включив цього продюсера, і це при тому, що тато дуже коректно дозволяв це спілкування" — поділилася Анна.

Зірка розповіла, як Цекало принижував та погрожував їй разом із сестрою. Тоді він грав головну роль у серіалі "Ландыш серебристый" і попросив у дівчат використати їх пісню "Сповідь", яка на той час була російськомовною, як трейлеру до серіалу. Сестри Завальськи відчули щось недобре та відмовили Цекало.

Російський продюсер Олександр Цекало. Фото: росЗМІ

"Це довело до шаленої агресії. Це була така емоція: "А ви взагалі розумієте, кому ви відмовляєте?". Після того наші стосунки розірвалися, і він сказав: "Я зроблю все, щоб вас не було в Росії". Ми сказали: "Ну, клас". А він каже: "А що вам залишається, гастролювати по всіх трьох містах України?". Нас це дуже обурило тоді. Ми зрозуміли, що ніхто так не буде з нами розмовляти і ніхто не буде нам розповідати, що треба робити", — шокувала подробицями Анна.

Нагадаємо, російська співачка Надія Бабкіна вважає, що українці залякали Софію Ротару. А також голлівудську зірку Анджеліну Джолі бачили в компанії російського актора, який підтримує політику Путіна.