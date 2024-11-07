Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Відомий російський продюсер погрожував дівчатам з гурту "Алібі" arrow

Відомий російський продюсер погрожував дівчатам з гурту "Алібі"

7 листопада 2024 18:35
Ганна Корешкова - Редактор
Анна Завальська розповіла про жорстокість Олександра Цекало
Співачка Анна Завальська. Фото: скриншот YouTube
Ганна Корешкова - Редактор

Колишня учасниця гурту "Алібі" Анна Завальська пригадала, як їй погрожував російський продюсер Олександр Цекало. Росіянин ще задовго до початку війни принизливо ставився до України.

 Про це вона розповіла в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Читайте також:

Завальська про Цекало

Анна Завальська розповіла, що організацією виступів гурту "Алібі", якому також співала її сестра Ангеліна, займався тато. Втім вона зізналась, що разом з сестрою особисто спілкувалася із російським продюсером  Олександром Цекало. Йому дуже подобалась творчість дівчат.

"Ми спілкувалися за лаштунками, це все відбувалося в Києві. Ми спілкувалися, дружили, зустрічалися на якихось проєктах. Він запрошував нас на "Пісню року". Якось він так палав нами. Тобто він включив цього продюсера, і це при тому, що тато дуже коректно дозволяв це спілкування" — поділилася Анна.

Зірка розповіла, як Цекало принижував та погрожував їй разом із сестрою. Тоді він грав головну роль у серіалі  "Ландыш серебристый" і попросив у дівчат використати їх пісню "Сповідь", яка на той час була російськомовною, як трейлеру до серіалу. Сестри Завальськи відчули щось недобре та відмовили Цекало.

Відомий російський продюсер погрожував дівчатам з гурту "Алібі" - фото 1
Російський продюсер Олександр Цекало. Фото: росЗМІ

"Це довело до шаленої агресії. Це була така емоція: "А ви взагалі розумієте, кому ви відмовляєте?". Після того наші стосунки розірвалися, і він сказав: "Я зроблю все, щоб вас не було в Росії". Ми сказали: "Ну, клас". А він каже: "А що вам залишається, гастролювати по всіх трьох містах України?". Нас це дуже обурило тоді. Ми зрозуміли, що ніхто так не буде з нами розмовляти і ніхто не буде нам розповідати, що треба робити", — шокувала подробицями Анна.

Нагадаємо, російська співачка Надія Бабкіна вважає, що українці залякали Софію Ротару. А також голлівудську зірку Анджеліну Джолі бачили в компанії російського актора, який підтримує політику Путіна.

інтерв'ю авторське право скандал українські зірки російські зірки

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

06:01 Ощадбанк пояснив, чому може не надходити Нацкешбек — деталі

05:16 На заході та півночіі України туман — прогноз погоди на сьогодні

04:39 В Україні удосконалили онлайн-рекрутинг до ЗСУ — що відомо

04:03 "Азов" запрошує на роботу танкістів — яка зарплата

03:25 Нічна атака дронів на Одесу — пошкоджено будинки та авто

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

02:54 У Харкові було чути звук вибуху

02:17 Жорін проти акценту лише на кількості мобілізованих

01:32 Командир здійснив незаконну вирубку дерев — як покарав суд

01:15 У Києві оголосили повітряну тривогу через дрони

00:30 Виключення з обліку через інвалідність — чи треба проходити ВЛК

06:01 Ощадбанк пояснив, чому може не надходити Нацкешбек — деталі

05:16 На заході та півночіі України туман — прогноз погоди на сьогодні

04:39 В Україні удосконалили онлайн-рекрутинг до ЗСУ — що відомо

04:03 "Азов" запрошує на роботу танкістів — яка зарплата

03:25 Нічна атака дронів на Одесу — пошкоджено будинки та авто

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

02:54 У Харкові було чути звук вибуху

02:17 Жорін проти акценту лише на кількості мобілізованих

01:32 Командир здійснив незаконну вирубку дерев — як покарав суд

01:15 У Києві оголосили повітряну тривогу через дрони

00:30 Виключення з обліку через інвалідність — чи треба проходити ВЛК

Ексклюзив

23:56 Ліквідація МСЕК — як отримати інвалідність у наступному році

10:38 Від Зеленського до Нікітюк — хто з відомих українців грав у КВК

Ексклюзив

05:01 Актори, музиканти та президенти — як КВК змінює життя

7 листопада 2024
Ексклюзив

18:21 Фейки про мобілізацію — одеський юрист розповів про покарання

6 листопада 2024

06:40 Золото дорожчає — вартість дорогоцінних металів у листопаді

5 листопада 2024

17:33 Гарріс чи Трамп — яких змін очікують одесити

06:58 Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

06:40 Ціни на латунь у листопаді — вартість 1 кг кольорових металів

06:29 Які дрова вибрати для опалення — види, переваги та альтернативи

06:03 Як працює система виборів президента у США

Text

18:13 Старт опалювального сезону в Одесі — кому вже дали тепло

Text

18:08 Сєнкевич назвав кількість жертв у Миколаєві з початку війни

Text

17:50 Заява Кулеби про Трампа та підтримка від США — ефір Вечір.LIVE

Text

17:05 Сєнкевич прокоментував перший штраф за дрова без документів

Text

16:38 Попенко пояснив, чому українці платять за ледь теплі батареї

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

Text

16:27 Як Миколаїв долає виклики мобілізації — відповідь Сєнкевича

Text

16:13 Хом'як спрогнозував, на що буде спрямована політика Трампа

Text

15:13 Ходять в СЗЧ групами — психолог відповів, чому бійці тікають

Text

13:00 Путін хоче перемовини та заморожені активи РФ — ефір День.LIVE

Text

12:47 Адвокат пояснив, чому суди масово скасовують штрафи від ТЦК

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

29 жовтня 2024

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

2 листопада 2024

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд