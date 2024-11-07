Анна Завальская рассказала о жестокости Александра Цекало

Певица Анна Завальская. Фото: скриншот YouTube

Бывшая участница группы "Алиби" Анна Завальская вспомнила, как ей угрожал российский продюсер Александр Цекало. Россиянин еще задолго до начала войны унизительно относился к Украине.

Об этом она рассказала в интервью Алине Доротюк.

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Анна Завальская рассказала, что организацией выступлений группы "Алиби", которой также пела ее сестра Ангелина, занимался папа. Впрочем, она призналась, что вместе с сестрой лично общалась с российским продюсером Александром Цекало. Ему очень нравилось творчество девушек.

"Мы общались за кулисами, это все происходило в Киеве. Мы общались, дружили, встречались на каких-то проектах. Он приглашал нас на "Песню года". Как-то он так пылал нами. То есть он включил этого продюсера, и это при том, что папа" очень корректно позволял это общение", — поделилась Анна.

Звезда рассказала, как Цекало унижал и угрожал ей вместе с сестрой. Тогда он играл главную роль в сериале "Ландыш серебристый" и попросил у девушек использовать их песню "Исповедь", которая в то время была русскоязычной, как трейлер к сериалу. Сестры Завальские почувствовали неладное и отказали Цекало.

Российский продюсер Александр Цекало. Фото: росСМИ

"Это довело до безумной агрессии. Это была такая эмоция: "А вы вообще понимаете, кому вы отказываете?". После этого наши отношения разорвались, и он сказал: "Я сделаю все, чтобы вас не было в России". Мы сказали: "Ну, класс". А он говорит: "А что вам остается, гастролировать по всем трем городам Украины?". Нас это очень возмутило тогда. Мы поняли, что никто так не будет с нами разговаривать и никто не будет нам рассказывать, что надо делать", — шокировала подробностями Анна.

Напомним, российская певица Надежда Бабкина считает, что украинцы запугали Софию Ротару. А также голливудскую звезду Анджелину Джоли видели в компании российского актера, поддерживающего политику Путина.